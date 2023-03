Smartphone ohne PIN entsperren - So klappt es mit der Stimme

Dank einem Trick kann man das Smartphone mit der Stimme entsperren. Wie genau ein Sprachbefehl zum Zauberwort fürs Handy wird, erfahren Sie hier.

"Sesam, öffne dich!" Diese Zauberformel aus dem Märchen um Alibaba und die vierzig Räuber würden sich manche auch zum Entsperren ihres Handys wünschen. Und neben der Methode, das Smartphone per Passwort, Zahlencode oder Gesichtserkennung zu entsperren, ist genau das mit ein paar Tricks möglich: das Smartphone nur mit der Stimme freischalten. Aber wie genau stellt man das an? Und geht es bei jedem Handy? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Smartphone ohne PIN entsperren - Eigene Stimme nutzen

Das Entsperren mittels Sprachbefehl funktioniert sowohl bei iPhones als auch bei allen Smartphones, die mit einem neueren Android-Betriebssystem laufen. Die Methode ist zwar nicht von vornherein möglich, lässt sich allerdings mit ein paar Tricks in den Einstellungen des Telefons schnell einrichten. Das hat einige Vorteile.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

So ist das Entsperren per Stimme recht beeindruckend für Leute, die von dem Feature noch nichts wussen. Außerdem gibt es den Vorteil, dass sich das Handy damit entsperren lässt, wenn das Smartphone-Display so beschädigt ist, dass sich ein Sicherheitscode nicht mehr eingeben lässt.

Im Folgenden erklären wir, wie Sie ihr Handy mit der Stimme entsperren können.

Smartphone mit der Stimme entsperren: So klappt es beim IPhone

Um das Entsperren mit der Stimme bei einem iPhone von Apple zu aktivieren, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

Die Einstellungen-App öffnen und dort den Bereich "Bedienungshilfen" aufrufen

Im Menüpunkt " Sprachsteuerung " auf "Befehle anpassen" klicken, um dann "Neuen Befehl erstellen" zu wählen.

" auf "Befehle anpassen" klicken, um dann "Neuen Befehl erstellen" zu wählen. Den neuen Befehl benennen. Wichtig ist dabei: Der Name ist auch das Zauberwort , um das iPhone später zu entsperren. Möglich ist dabei ein Wort aber auch ein ganzer Satz.

, um das später zu entsperren. Möglich ist dabei ein Wort aber auch ein ganzer Satz. Unter "Aktion" den Punkt "Eigene Geste ausführen" wählen.

Nun müssen Sie die Abfolge des Sicherheitscodes an der richtigen Stelle auf dem Touchscreen eingegeben werden. Doch Achtung: Der Zahlenblock für den Code wird dabei nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Um dennoch die richtigen Ziffern zu treffen, können die Punkte auf dem Touchscreen etwa mit einem wasserlöslichen Filzstift oder kleinen Klebe-Film-Stück markiert werden.

Damit ist die Sprachsteuerung auf Ihrem iPhone eingerichtet. Um das Smartphone zu entsperren, müssen Sie nur noch den zuvor festgelegten Sprachbefehl aussprechen.

Smartphone mit der Stimme entsperren: Bei Android

Android-Phones benötigen die Version Android Lollipop 5 oder eine neuere, um das Smartphone per Stimme zu entsperren. Denn hier ist die Funktion "Trusted Voice" notwendig, die bei älteren Versionen von Android fehlen. Zudem muss die Display-Sperre mit einem Entsperr-Code eingestellt sein. Dann kann es losgehen:

Die "Einstellungen" öffnen den Bereich "Gerätesicherheit" aufrufen.

Weiter zu "Sichere Sperreinstellungen", anschließend zu "Smart Lock".

Den Sicherheitscode manuell eingeben.

Den Punkt "Trusted Voice" auswählen, anschließend "Auf jedem Bildschirm" wählen. Damit wird die eigene Stimme auch im Sperrbildschirm erkannt.

Zum Schluss den Punkt "Trusted Voice" auswählen.

Damit ist die Sprachsteuerung zum Entsperren auf Ihrem Android-Phone eingerichtet. Von jetzt an reicht es aus, "Ok Google" zu sagen, um das Smartphone zu entsperren. Das Trusted-Voice-Feature ermöglicht es, dass das Gerät die Stimme des Besitzers erkennt und nur dann auf den Sprachbefehl reagiert. Das Sprachkommando von anderen Menschen entsperrt das Gerät nicht.