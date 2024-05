Nie wieder peinliche Foto-Momente - mit der Funktion "Ausblenden" können iPhone-Nutzer Bilder und Videos vor neugierigen Blicken schützen.

Privatsphäre ist ein kostbares Gut - gleichzeitig will man als Smartphone-Nutzer aber hin und wieder Familie oder Freunden die neusten Schnappschüsse, beispielsweise aus dem Urlaub oder dem jüngsten Erfolg des Patenkindes zeigen. Blöd nur, wenn sich in der Bildergalerie peinliche Fotos oder private Momente befinden, die nicht unbedingt für jedermann bestimmt sind. Zum Glück für iPhone-Nutzer gibt es unter iOS eine Funktion, die es ermöglicht, Bilder in der Standard-Galerie "Fotos" zu verbergen. Wie das ganz leicht funktioniert und wo die verborgenen Bilder dann landen, verraten wir in diesem Artikel.

Übrigens: Die Worldwide Developer Conference von Apple steht im Sommer an. Dann könnten möglicherweise erste Infos zum iPhone 16 enthüllt werden. Erste Leaks zum neuen Line-Up versprechen einige Neuerungen, darunter auch KI-Funktionen. Zudem soll ein nerviges Kamera-Problem beim iPhone 16 Pro bald der Vergangenheit angehören

Geheimtipp für das iPhone: So versteckt ihr Fotos vor neugierigen Blicken

Das Verbergen von Fotos und Videos auf dem iPhone, iPad oder Mac ist eine nützliche Funktion, die ganz einfach angewendet werden kann. Wenn ein Foto oder Video ausgeblendet wird, wird es in das Album "Ausgeblendet" verschoben. Dieses Album ist nicht in deiner allgemeinen Mediathek oder anderen Alben sichtbar und auch nicht im Foto-Widget des Home-Bildschirms zu sehen, erklärt Apple auf seiner offiziellen Support-Seite.

Nutzer, die iOS 14 und höher auf ihrem Smartphone installiert haben, können das Album "Ausgeblendet" in den Einstellungen deaktivieren, sodass die darin enthaltenen Fotos und Videos noch weniger sichtbar sind. Ab iOS 16, iPadOS 16.1 und macOS Ventura ist das Album "Ausgeblendet" sogar standardmäßig gesperrt und erfordert eine Authentifizierung durch Face ID oder Touch ID, um darauf zugreifen zu können, heißt es vonseiten des Herstellers. Wichtig: Wenn iCloud-Fotos aktiviert sein sollte, werden die Änderungen, die an einem Gerät, also beispielsweise dem iPhone, vorgenommen werden, auf alle anderen Geräte übertragen. Ausgeblendete Fotos sind demnach auf allen Geräten ausgeblendet.

Doch wie geht man nun vor, wenn man Fotos verstecken und aus der Mediathek ausblenden will? Hier unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffne die Fotos-App auf deinem iPhone oder iPad . Wähle das Foto oder Video aus, das du ausblenden möchtest. Tippe auf die Mehr-Taste (das Symbol mit den drei Punkten in einem Kreis). Wähle im Menü die Option "Ausblenden". Bestätige, dass du das Foto oder Video ausblenden möchtest, indem du erneut auf "Ausblenden" tippst.

Ist das erledigt, verschwindet das entsprechende Bild oder Video aus der Mediathek und ist beim Scrollen oder Zur-Seite-Wischen nicht mehr sichtbar. Man selbst will natürlich noch weiter Zugriff auf die Bilder haben und das geht folgendermaßen:

Öffne wieder die Fotos-App. Gehe zum Tab "Alben" und scrolle nach unten bis zum Abschnitt "Dienstprogramme" oder "Sonstige" Tippe auf das Album "Ausgeblendet". Auf iPads musst du vielleicht zuerst auf das Seitenleistensymbol oben links tippen, um die Alben anzuzeigen. Authentifiziere den Zugriff mit Face ID oder Touch ID.

iPhone: Versteckte Fotos wieder sichtbar machen

Ab diesem Moment könnt ihr wieder einen Blick auf die von euch ausgeblendeten Bilder und Videos werfen und mit ihnen interagieren, also sie beispielsweise bearbeiten oder teilen. Wenn die Bilder wieder in der Mediathek auftauchen sollen, könnt ihr das Foto oder Video einfach auswählen und über die "Mehr-Taste" wieder einblenden und somit zurück in die allgemeine Ansicht der Fotos-App verschieben.

Fotos und Videos können auch auf dem Mac ausgeblendet werden. Auch hier führt der Weg über den von uns dargestellten Weg oder alternativ über die Befehlstaste "L". Soll das Foto aus dem "Ausgeblendet"-Ordner wieder in der gewöhnlichen Galerie landen, funktioniert dies ebenfalls über die Funktion "Einblenden" oder über die Befehlstaste "L".

