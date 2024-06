Die WWDC von Apple wird traditionell dazu genutzt, um Software-Neuerungen zu präsentieren. Hier die fünf spannendsten iOS-18-Features für das iPhone.

Die jährliche Worldwide Developer Conference (WWDC) von Apple ist am 10. Juni gestartet und hat bereits einige Neuerungen für die kommende iPhone-16-Generation und das neue Betriebssystem iOS 18 enthüllt. Wir haben uns die angekündigten Features angeschaut und die - in unseren Augen - fünf spannendsten für Nutzer aufgelistet. Außerdem erfahren Sie hier, welche Smartphones das iOS-18-Update bekommen werden.

iOS 18: Das sind die fünf spannendsten Funktionen für das iPhone

Experten aus der Technik-Szene hatten schon Wochen vor der WWDC vermutet, dass Apple mit seiner nächsten iOS-Version in das KI-Rennen der Smartphone-Hersteller einsteigen würde. Denn hinsichtlich Künstlicher Intelligenz war es in den vergangenen Monaten auffallend ruhig in Cupertino gewesen - und dass, obwohl Konkurrent Samsung bereits vor Monaten die Werbetrommel für ein großes KI-Update gerührt und auch Google angekündigt hatte, bei seinen Pixel-Modellen verstärkt auf den hauseigenen Chatbot "Gemini" zu setzen.

Während einer Präsentation, die sich interessierte Nutzer auf der Apple-Website in voller Länge ansehen können, hat der Technik-Gigant zum Start der WWDC enthüllt, welche Neuerungen Apple-Nutzer von der nächsten Version des Betriebssystems iOS erwarten können. Die fünf spannendsten Features von iOS 18, welches im September 2024 auf den Smartphones landet, sind dabei in unseren Augen die folgenden:

Apple Intelligence : Diese neue KI-Plattform integriert Apple zufolge KI-Modelle, die in der Lage sind, Texte und Bilder zu generieren und zu verstehen, direkt in iOS 18. Apple betont besonders die Sicherheit und Datenschutzaspekte, indem viele der KI-Prozesse direkt auf dem Gerät ablaufen, unterstützt durch die sogenannte "Private Cloud Compute", die höhere Rechenkapazitäten in der Cloud ermöglicht, ohne die Privatsphäre zu gefährden.

iPhone 16 und Co.: Diese Smartphones bekommen das neue iOS 18

Wie bei jeder neuen iOS-Version fragen sich Apple-Fans nun, ob die Technik des eigenen iPhones aktuell noch ausreicht, um mit dem neuen Betriebssystem zu funktionieren. Apple hat diesbezüglich auf seiner Website bereits eine Liste von Geräten veröffentlicht, die iOS 18 erhalten werden. Diese sind beim iPhone:

iPhone XR

iPhone XS und XS Max

iPhone 11 Modelle

iPhone 12 Modelle

iPhone 13 Modelle

iPhone 14 Modelle

iPhone 15 Modelle

iPhone SE (2. und 3. Generation)

Übrigens: Monate nach dem US-Release wird Apples Vision Pro jetzt auch in Deutschland erhältlich sein. Dies teilte der Konzern ebenfalls auf der WWDC mit. Zum stolzen Einführungspreis ab 3999 Euro ist das Headset ab dem 28. Juni 2024 erhältlich. Auf das neue iPhone 16 und seine Pro-Modelle müssen Apple-Fans aber noch eine Weile warten. Allerdings gibt es im Netz schon reichlich Spekulationen zu der neusten Smartphone-Generation. So sollen die neuen iPhones in zwei komplett neuen Farben erhältlich sein. Ein Gerücht, welches besagte, Apple würde ein Klapp-Smartphone auf den Markt bringen, scheint sich hingegen nicht zu bestätigen.