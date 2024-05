iPhone 16 Pro Max: Preis, Release und Kamera - Diese Gerüchte kursieren zum neuen Top-Smartphone

Das iPhone 16 Pro Max soll im Herbst 2024 erscheinen. Alles, was wir bislang über das neue Top-Modell wissen.

Apple-Fans weltweit erwarten bereits gespannt die neue iPhone 16-Reihe, die in diesem Jahr als Nachfolger des iPhone 15 erscheinen wird. Schon jetzt ist das Netz voll von Leaks und Gerüchten zum potenziell teuersten Modell der Reihe - dem iPhone 16 Pro Max. Welche Gerüchte zum möglichen Einführungspreis, dem Veröffentlichungsdatum und den technischen Details im Netz kursieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wichtig: Liebe Leser, wie bereits angekündigt, behandelt dieser Artikel Gerüchte und Spekulationen zum neuen iPhone 16 Pro Max. Da Apple bislang noch keine offiziellen Informationen zu den neuen iPhones veröffentlicht hat, können sich manche der Gerüchte bewahrheiten, während sich andere - wie ein faltbares iPhone 16 - wiederum als falsch herausstellen. Wir werden diesen Artikel in regelmäßigen Abständen für Sie aktualisieren, um Sie mit den neusten Informationen zum iPhone 16 Pro Max zu versorgen. Eine erste Gelegenheit dafür könnte der Worldwide Developer Conference (WWDC) im Juni bieten, bei dem erste Details zu iOS 18 erwartet werden.

iPhone 16 Pro Max - Wann kommt das neue Top-Smartphone auf den Markt?

Wer schon länger Apple-Kunde ist, der weiß, dass sich in den vergangenen Jahren ein gewisser Veröffentlichungszyklus bei dem Hersteller aus Kalifornien etabliert hat. Schon seit Jahren stellt Apple seine neue iPhone-Reihe im Herbst vor und momentan gibt es keinerlei Hinweise, dass der Konzern in diesem Jahr von dieser Praxis abweichen könnte.

Entsprechend wird das iPhone 16 Pro Max von Experten voraussichtlich im September 2024 erwartet. Apple präsentiert seine neuen Geräte meist an einem Dienstag oder Mittwoch in der zweiten Septemberwoche der Öffentlichkeit. Ein Verkaufsstart folgt typischerweise am darauffolgenden Freitag, was dafür spricht, dass das iPhone 16 Pro Max in diesem Jahr möglicherweise schon am 20. September erhältlich sein könnte.

Preis für das iPhone 16 Pro Max: Wie teuer wird es voraussichtlich?

Das iPhone 16 Pro Max wird sich voraussichtlich in der gleichen Preisspanne wie das vorherige Modell bewegen. Für das iPhone 15 Pro Max lag Preis zum Verkaufsstart bei 1199 USD (etwa 1200 Euro in Deutschland) für das Basismodell mit 256 GB Speicherplatz. Wegen der potenziellen Kamera-Upgrades und der gestiegenen Kosten für die Komponenten könnte das iPhone 16 Pro Max allerdings noch mal teurer werden als sein Vorgänger, da Apple gezwungen sein könnte, die Kostensteigerung an seine Kunden weiterzugeben. Darauf deutet unter anderem ein Bericht des Apple-Portals macrumors.com hin.

iPhone 16 Pro Max: Steht ein großes Kamera-Upgrade an?

Bezüglich der Kamera des voraussichtlich teuersten Modells der neuen iPhone 16-Reihe sind im Netz einige Leaks aufgetaucht, die eine deutliche Verbesserung vermuten lassen. So berichtet etwa das Magazin Forbes unter Berufung auf den chinesischen Leaker "OvO Baby Sauce OvO", dass das iPhone 16 Pro Max voraussichtlich mit einem neuen Hauptkamerasensor, dem Sony IMX903, mit 48 Megapixeln ausgestattet sein wird.

Hinzukommen soll eine deutlich bessere Ultra-Weitwinkelkamera, die nur im iPhone 16 Pro Max und im iPhone 16 Pro verbaut sein sollen. Hier erwartet der Leaker einen Sprung von 12-Megapixel auf eine 48-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera. Diese Änderung könnte die Fotos, die in schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden, enorm verbessern, weil der größere Sensor deutlich mehr Licht einfangen kann. Mit dem 16 Pro könnte sich das Pro Max außerdem eine anti-reflektierende, optische Beschichtung teilen, um Reflexionen, die durch Sonneneinstrahlung beim Fotografieren entstehen, zu reduzieren. Damit würden beide Modelle endlich ein nerviges Kamera-Problem beheben.

Technische Daten - Das lassen Leaks zu Chip, Akku und Co. vermuten

Neben den Kamera-Upgrades wird das iPhone 16 Pro Max voraussichtlich auch in anderen technologischen Bereichen signifikante Verbesserungen bieten. Ein Schlüsselmerkmal ist laut einem Bericht des Technik-Portals techcrunch.com die Integration des neuesten Qualcomm Snapdragon X75 5G-Modems, das eine schnellere und effizientere 5G-Verbindung verspricht. Zusätzlich könnten die iPhone 16 Pro Max-Modelle mit Wi-Fi 7 ausgestattet werden, welches erheblich schnellere Datenübertragungsraten ermöglicht. Außerdem gibt es Gerüchte über eine neue Akkutechnologie, die eine höhere Kapazität und längere Lebensdauer ermöglichen könnte, was insbesondere bei intensiver Nutzung eine längere Laufzeit zwischen den Ladevorgängen bedeutet.

Zudem wird momentan noch gemunkelt, dass das iPhone 16 in zwei neuen Farben erhältlich sein wird. Inwieweit dies die Farbgebung des iPhone 16 Pro Max beeinflussen wird, ist noch nicht bekannt.