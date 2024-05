iPhone 16: Release, erste Leaks und möglicher Preis - Das wissen wir bislang

Apple-Fans warten bereits gespannt auf das neue iPhone 16. Was erste Leaks verraten und wann der Release ansteht.

Technikbegeisterte und Apple-Nutzer sind bereits gespannt auf das nächste große Update des kalifornischen Herstellers. Viele fragen sich, wann das neue iPhone 16 auf den Markt kommen könnte und welche Funktionen das neue Smartphone mitbringt. Wir haben uns für Sie nach Informationen zu dem Nachfolger des iPhone 15 im Netz umgesehen und Ihnen hier zusammengefasst, was Sie vom Basismodell der neuen iPhone-Reihe erwarten können.

iPhone 16 Release - Wann bringt Apple das neue Standardmodell heraus?

Ganz gleich, ob das alte iPhone langsam den Geist aufgibt oder man einfach gerne auf die neuste Technik setzt - schon jetzt fragen sich viele Apple-Fans, wann das neue iPhone 16 auf den Markt kommen könnte. Behält man den Veröffentlichungszyklus von Apple in den vergangenen Jahren im Hinterkopf, bleibt eigentlich nur noch der September 2024 als wahrscheinlichster Monat, in dem der Nachfolger des iPhone 15 veröffentlicht werden könnte.

Experten erwarten, dass Apple sein neues Standardmodell bei einem speziellen Hardware-Event ankündigt, das traditionell etwa zehn Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart stattfindet. Wie Portale mit starkem Apple-Focus, unter anderem MacRumors mutmaßen, wird dieses Event aller Voraussicht nach am 10. September 2024 stattfinden, wobei ein Verkaufsstart dann in Richtung 20. September erwartet wird.

Preis für das iPhone 16: So teuer wird das neue Modell von Apple voraussichtlich werden

Während das Event für die Vorstellung des neuen iPhone 16 grob im September verortet wird, halten sich Experten mit einer Preis-Prognose zum neuen Standardmodell bislang zurück. Auch von offizieller Seite ist zu dem Preis noch nichts bekannt und dies wird voraussichtlich auch bis zum Herbst-Event von Apple so bleiben. Allerdings wird erwartet, dass das Basismodell iPhone 16 preislich bei etwa 799 US-Dollar starten könnte. Wenngleich es im Netz bereits erste Spekulationen über mögliche Preiserhöhungen gibt, um die in den vergangenen Monaten gestiegenen Produktionskosten zu kompensieren. Läge der Preis bei 799 USD wären dies aktuell (Stand 15. Mai), rund 738 Euro.

iPhone 16-Leaks zeigen, was das Smartphone kann: Kamera, Farben und mehr

Vorweg: Das iPhone 16 wird im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen voraussichtlich keine signifikanten Größenänderungen erfahren. Davon berichten sowohl Portale wie PhoneArena

als auch MacRumors.

Der Produktionsbeginn für die Displays der iPhone 16-Serie ist für Juni geplant, wobei besonders die Modelle iPhone 16 und iPhone 16 Pro die höchsten Produktionsvolumina aufweisen sollen. Dies berichtete zuerst das Portal androidauthority.com. Das Portal bezieht sich dabei auf Informationen von Ross Young, der bereits mehrere Informationen zu den Displays der neuen Serie über X (ehemals Twitter) geliefert hat. Laut dem Bericht soll das Design der iPhone 16-Familie dem Vorgänger ähnlich bleiben, jedoch mit einigen bemerkenswerten Änderungen, darunter ein neuer "Capture Button" für Fotos und Videoaufnahmen.

Farblich haben Nutzer beim Basismodell des iPhone 16 im Vergleich mit den Modellen Pro und Pro Max aller Voraussicht nach die größte Auswahl. Ganze sieben Farboptionen soll es im neuen Line-Up geben. Blau, Pink, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß und Lila. Diese Info stammt von dem Leaker "Fixed focus digital", der auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo aktiv ist.

Die neuesten Berichte zur Kamera des iPhone 16 deuten auf eine interessante Änderung hin. Apple plant offenbar, die Standardmodelle mit einer neuen vertikalen Kameraausrichtung auszustatten, wie MacRumors berichtet. Dies stellt eine Abkehr von der bisherigen diagonalen Anordnung dar. Die neue Ausrichtung soll die Aufnahme von räumlichen Videos für das Vision Pro-Headset ermöglichen. Nach derzeitigem Stand wird die Kamera des iPhone 16 weiterhin die 48-Megapixel-Hauptkamera und die 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera beibehalten, ähnlich wie beim iPhone 15. Außerdem scheint Apple ein besonders nerviges Kamera-Problem endlich angehen zu wollen: den Lens-Flare.

KI und A18-Chip beim iPhone 16

Mehrere Technikportale, darunter CNET, sind sich einig, dass das neue iPhone 16 den neuen A18-Chip erhalten wird. Apple-Analyst Jeff Pu erklärte kürzlich, dass voraussichtlich alle vier neuen Modelle das neue Chipset erhalten werden, wobei auf die Pro-Modelle wohl ein A18 Bionic Pro-Chip entfällt. Die derzeitigen iPhone-15-Modelle haben einen A16-Chip.

Wer die Entwicklung bei der Konkurrenz verfolgt hat, fragt sich automatisch, ob das iPhone 16 ähnliche KI-Anwendungen bereitstellen wird, wie beispielsweise die neuen Modelle des Samsung Galaxy. Laut Berichten könnte das iPhone 16 folgende KI-Features mitbringen:

Verbesserte Siri-Interaktionen: Mit iOS 18 wird Siri voraussichtlich durch fortschrittliche Sprachmodelle verbessert, was eine natürlichere und kontextbezogenere Interaktion ermöglicht. Dies könnte erweiterte Funktionen in der Nachrichten-App, auto-generierte Playlists in Apple Music und eine tiefere Integration in Produktivitäts-Apps für AI-gestützte Inhaltsgenerierung umfassen. On-Device AI-Funktionalität: Es wird erwartet, dass das iPhone 16 exklusive On-Device-AI-Features erhält, die eine schnellere und sicherere Verarbeitung von AI-Aufgaben ermöglichen, ohne dass Daten in die Cloud gesendet werden müssen. Dies könnte verbesserte Fotobearbeitungsfunktionen und intelligente Benachrichtigungen umfassen. AI-unterstützte Kamerafunktionen: Der A18-Chip könnte AI-gestützte Verbesserungen in der Kamera-App ermöglichen, wie beispielsweise eine verbesserte Szenenerkennung, automatische Anpassung der Kameraeinstellungen basierend auf den aufgenommenen Inhalten und fortschrittliche Bildverarbeitung für bessere Foto- und Videoqualität unter verschiedenen Bedingungen.

In allen Bereichen gilt allerdings: Sicher ist, was das neue iPhone 16 angeht, noch lange nichts. Die Informationen, die wir in diesem Artikel verarbeitet haben, stammen hauptsächlich von Leakern oder Analysten, die sich, wie die Vergangenheit zeigt, auch öfters einmal irren können. Wie das iPhone 16 wirklich aussieht und welche Funktionen es mitbringen wird, werden wir also aller Voraussicht nach erst im Herbst 2024 sicher sagen können.

Übrigens: Lange wurde diskutiert, ob Apple ebenfalls auf den Zug aufspringt und ein Klapp-Smartphone veröffentlicht. Dass das neue iPhone 16 als ein solches "Foldable" auf den Markt kommt, scheint derzeit aber vom Tisch zu sein.