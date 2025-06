Landtag stimmt über Handyverbot an Schulen ab

Es wurde lange diskutiert – nun gibt der Landtag voraussichtlich grünes Licht: Am Donnerstag (18.00 Uhr) soll das geplante Handyverbot an Hessens Schulen von den Parlamentariern beschlossen werden. Ab August wäre dort die private Nutzung von Smartphones, Tablets und Smartwatches grundsätzlich verboten. In Grundschulen soll das Verbot besonders strikt greifen. Für ältere Schülerinnen und Schüler sind Ausnahmen vorgesehen.

Am Vormittag geht es in den Plenardebatten auch um die hessischen Universitäten, von denen sich vier mit insgesamt sechs Forschungsprojekten als Exzellenzcluster über millionenschwere Fördermittel freuen können. Es ist der letzte Sitzungstag des Plenums vor der Sommerpause.