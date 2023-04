FBI warnt vor öffentlichen Handy-Ladestationen - Das steckt dahinter

Das FBI warnt: Wer sein Smartphone an öffentlichen Ladestationen lädt, könnte einen teuren Preis dafür bezahlen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im Artikel.

Egal ob auf dem Weg zum Flughafen oder bei einem Päuschen im Café: Das Smartphone ist für die meisten Menschen ein unverzichtbarer Alltagsbegleiter geworden und fast immer mit dabei. Um unsere Erreichbarkeit zu gewährleisten und von unterwegs Internet-Zugriff zu haben, haben wir immer den Akkustand im Blick und sorgen dafür, dass das Gerät ausreichend geladen ist.

Gerade an öffentlichen Plätzen können wir dabei aber in eine Falle tappen, wie das Federal Bureau of Investigation (FBI), die zentrale Sicherheitsbehörde in den USA warnt. Worum es in der Warnung geht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.

FBI warnt vor öffentlichen Ladestationen - Das steckt dahinter

Sie sind noch ein paar Stunden unterwegs aber der Akku Ihres Smartphones bewegt sich schon im unteren Prozentbereich oder die Anzeige leuchtet gar bedrohlich rot auf? Dann wäre es eigentlich an der Zeit das Handy zu laden. An öffentlichen Plätzen sollten Sie das laut Angaben des FBI aber tunlichst vermeiden.

Wie das Portal techradar.com jüngst berichtete, hat das FBI in Denver in einem Twitter-Beitrag erneut auf eine Betrugsmasche aufmerksam gemacht, die bereits seit dem Jahr 2011 bekannt ist. Damals hatte der Security-Experte Brian Krebs den Begriff "Juice Jacking" geprägt. Dabei manipulieren Angreifer Ladestationen in Städten, Flughäfen und an anderen öffentlichen Orten, an denen Menschen anhalten, um ihr Smartphone aufzuladen. Laut FBI könne ein Angriff entweder über den Ladeanschluss oder ein Kabel erfolgen, welches zurückgelassen wurde.

"Neuerdings gibt es in einschlägigen Kreisen präparierte Ladekabel, die eine Mini-Platine mit WLAN-Chip und eigenem Web-Server enthalten. Das angesteckte Zielgerät lässt sich auf diese Weise per Funk auch aus großer Entfernung ausspähen. Zuvor hatten ältere Varianten zur Datenübertragung Bluetooth eingesetzt, dessen Reichweite indes geringer ist", verrät außerdem die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Öffentliche Ladestationen als Einfallstor - So läuft ein Angriff ab

Über die öffentlichen Ladestationen könnten Angreifer leicht Malware direkt auf ein Telefon übertragen und nach der Infektion mit dem Angreifer kommunizieren. Laut dem Bericht von techradar.com könnten so Tastenanschläge verfolgt und Kennwörter und persönliche Daten gestohlen werden.

Dies geht relativ leicht, da sowohl USB-C, als auch USB-3- und Lightning-Anschlüsse nicht nur zum Laden da sind. In ihnen befinden sich Pins für die Stromversorgung und für die Datenübertragung. Pins sind - vereinfacht erklärt - unterschiedliche Kabel im USB-Port. Wird das Smartphone an ein Ladegerät angeschlossen, verwendet es nur die Ladepins. Bei einer Ladestation oder einem Kabel, welches kompromittiert wurde, werden bei der Nutzung aber möglicherweise auch die Datenpins verwendet - ohne, dass es der Besitzer des Smartphones mitbekommt.

Warnung vor öffentlichen Ladestationen - So können Sie sich schützen

Die einfachste Lösung, um sich vor einem solchen Zugriff zu schützen, wäre natürlich, öffentliche Ladestationen erst gar nicht zu benutzen. Sollten Sie dennoch einmal in der Situation sein, empfiehlt es sich, ein Ladekabel zu verwenden, welches den Datenzugriff sperrt. Ein solchen Kabel verfügt dann nur über Lade- und keine Datenpins, schreibt techradar.com.

Alternativ können Sie aber auch immer ein tragbares Ladegerät samt Kabel oder Ihren eigenen Adapter mit Kabel mitnehmen um Ihr Telefon direkt an die Steckdose anzuschließen.

