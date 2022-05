"Sneakerella": Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und ein Trailer

Ab Mai läuft "Sneakerella" bei Disney+. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream. Zudem haben wir einen Trailer und erste Bilder für Sie.

Mitte Mai geht auf Disney+ der Film "Sneakerella" an den Start. Bei der Cinderella-Anlehnung handelt es sich um ein Pop-/Hip-Hop-Musical mit Einflüssen der New Yorker Street-Sneaker-Subkultur.

Wann geht "Sneakerella" an den Start? Welche Schauspieler sind in der Besetzung? Und wie ist die Handlung? Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zum Spielfilm. Zudem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer sowie erste Bilder für Sie.

Start: Ab wann läuft "Sneakerella" bei Disney+ im Stream?

"Sneakerella" erscheint zwar später als geplant, nun steht aber ein Datum fest: Der Musical-Film ist ab Freitag, den 13. Mai 2022 bei Disney Plus verfügbar.

Damit Sie "Sneakerella" abrufen können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Dienst. Hierbei haben Sie zwei Optionen: Entweder entscheiden Sie sich für eine monatliche Mitgliedschaft, bei der sich die Kosten auf 8,99 Euro im Monat belaufen oder Sie nehmen das jährliche Abonnement für 89,90 Euro im Jahr.

Handlung: Darum geht es bei "Sneakerella"

In der Disney-Plus-Neuerscheinung geht es um Sneaker und großes Träumen. Das Pop-/Hip-Hop-Musical und Disney+-Original verleiht der Geschichte des Aschenputtel-Märchens einen neuen und stylischen Touch, denn: Die Handlung des Films spielt in der Street-Sneaker-Subkultur von New York City.

Der aufstrebende Turnschuhdesigner El kommt aus dem New Yorker Stadtteil Queens und arbeitet als Lagermitarbeiter in einem Schuhgeschäft. Er verfügt über ein großes künstlerisches Talent, welches er jedoch zunächst versucht zu verstecken.

Nachdem er der Tochter eines königlichen Schuhdesigners und einer Art Prinzessin von Manhattan zufällig begegnet ist, funkt es zwischen den beiden ordentlich. Dank des Anstoßes seines besten Freundes und mit einem Hauch von Magie fasst El allen Mut zusammen und will seine künstlerischen Träume verwirklichen.

"Sneakerella"-Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast

Die Hauptrolle von El übernimmt bei "Sneakerella" Schauspieler Chosen Jacobs. Ihn kennt man bisher zum Beispiel aus dem Film "Es" (2017). Hier finden Sie die komplette Besetzung im Überblick:

Rolle Schauspieler El Chosen Jacobs Kira King Lexi Underwood Darius King John Salley Denise King Yvonne Senat Jones Sami Devyn Nekoda Gustavo Juan Chioran Liv Robyn Alomar Trey Bryan Terrell Clark Zelly Kolton Stewart Stacy Hayward Leach Sneakerhead Elia Press Sneaker Buster Andrew Ward Sneak-Disser William Crockett

Trailer zu "Sneakerella" auf Disney Plus

Damit Sie sich einen ersten Eindruck zum Musical-Original von Disney+ machen können, haben wir hier einen deutschen Trailer von "Sneakerella" für Sie:

Erste Bilder und Einblicke in "Sneakerella"

Zusätzlich zum Trailer haben wir ein paar erste Einblicke in Szenen aus der Disney-Plus-Neuerscheinung "Sneakerella" in einer Bildergalerie zusammengefasst: