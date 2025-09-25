Von Folterstühlen und Hasardeuren

Der Anfang ist vielversprechend. Auf jedem der aus Buchen gepressten Folterstühle liegt ein umschleifter Kinderriegel. Gib den Eltern Zucker! Oder vielleicht auch besser nicht. Vor den einleitenden Worten der ausgebildeten Pädagogen die Frage des eingebildeten Papas: Warum ist jetzt denn Schokolade erlaubt, aber die lieben Kleinen dürfen keine Süßigkeiten als Brotzeit mitnehmen? Weil: Kinder auf Zucker und zu Horden zusammengepfercht in der europäischen Menschenrechtskonvention als Foltermethode eingeordnet wurden. Außerdem verfügt dein Balg über einen Body-Mass-Index, der höher ist als das Ergebnis der SED bei der letzten Wahl in die Volkskammer.

Wobei Wahlbetrug bei Elternabenden natürlich zu bevorzugen ist. Im besten Fall steht schon vor dem Abend der Ausgang der Wahl fest. Sondierungsgespräche der Wahlfrauen und Wahlmänner sollten zwingend im Vorhinein geführt werden. Weniger, das gleichsam entwürdigender und spannender ist, als in leere Elternaugen zu blicken, wenn ein Klassenelternsprecher gesucht wird. Immerhin aber ist in dem Moment mal nicht der Lehrer oder die Erzieherin die bemitleidenswerte Person. Sie hat kurz Pause. Musste zuvor auch schon viel Leid sehen. Als sich die Mamapapa-Truppe zum Auflockern gemäß ihres Geburtstages im Kreis aufstellen sollte. Stumm natürlich. SED-Papa fragt: im oder gegen den Uhrzeigersinn? Schweigefuchs der Lehrerin. So eine Niete.

Die Niete aber ist ein Hasardeur. Bringt Vorschläge ein, wie das Zusammenwirken von Kindergarten oder Schule mit den Eltern noch besser gestaltet wird. Da wird doch nicht etwa einer … Schulterklopfen, als der Hasardeur die Wahl annimmt. Keine Gegenstimme! Hervorragender Mann!