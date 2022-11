So laut du kannst im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 14.11.22 den Film "So laut du kannst". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Im Fernsehfilm der Woche geht es diesmal um ein leider relevantes Thema: um den Einsatz von K.O.-Tropfen bei Frauen. "So laut du kannst" heißt der Film, den das ZDF im November zeigt. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darstellerinnen und Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek? In diesem Text finden Sie Antworten auf diese Fragen.

TV-Termin: "So laut du kannst" am 14.11.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"So laut du kannst" kommt am Montag, 14. November 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Beginn: 20.15 Uhr. Der Fernsehfilm der Woche hat eine Spieldauer von etwa 90 Minuten und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "So laut du kannst"

Es ist ein Wiedersehen, dass Kim ganz besonders freut: Bei einem Job als Hostess trifft sie nach langer Zeit auf Max, dem sie während der Schulzeit besonders nahegestanden hatte. Die junge Physiotherapeutin hat nur noch Augen für den alten Schwarm und lässt Freundin Maja schließlich alleine auf dem Event zurück. Max begleitet Kim nach Hause.

Für Maja endet die Nacht fatal. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, liegt sie unbekleidet in einem Hotelzimmer. Sie hat keine Erinnerung mehr, wie der Abend zu Ende gegangen ist. Sie merkt nur, dass sie vergewaltigt worden ist. Da es keinerlei Hinweise auf den Täter gibt, versucht Maja, das Geschehene zu vergessen. Kim hingegen kann das nicht akzeptieren und stellt Ermittlungen auf eigene Faust an.

Dabei ist Kim eigentlich ganz schön mit sich und ihrer aufkeimenden Liebschaft mit Max beschäftigt. Der bewegt sich allerdings in etwas zwielichtiger Männer-Runde. Immer wieder begegnen Kim Fälle, die sie stutzig machen. Im Laufe ihrer Recherchen entdeckt Kim immer mehr furchtbare Zusammenhänge - sehr zum Unmut von Maja, die eigentlich alles nur hinter sich lassen möchte.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "So laut du kannst" im Cast

Kim Krawitz - Friederike Becht

- Maja Heller - Nina Gummich

Maximilian Holtdorf - Jan Krauter

Lukas Berger - Ulrich Brandhoff

Claus Bovert - Marcel Hensema

Yella Krawitz - Stella Spörrle

- Sven - Pascal Houdus

Ines Bezold - Gesine Cukrowski

Dr. Christian Gramberg - Peter Lohmeyer

"So laut du kannst" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "So laut du kannst" geweckt, aber am Montag passt es für Sie nicht? Macht nichts: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)