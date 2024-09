So viel Vitamin A braucht der Körper am Tag

Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin, das neben seinen bekannteren Kollegen wie Vitamin D oder C eher vernachlässigt wird. Und das, obwohl Vitamin A viele wichtige Funktionen im Körper hat, vor allem ist es für die Augengesundheit unerlässlich. In den vergangenen Jahren hat das A-Vitamin besonders in den sozialen Netzwerken mehr Aufmerksamkeit bekommen, da die Wirkung von Vitamin A, chemisch Retinol, auf die Haut belegt ist und immer bekannter wird.

Aber wie viel Vitamin A am Tag braucht der Körper?

Tagesbedarf: So viel Vitamin A brauchen Säuglinge und Kinder

Kinder benötigen Vitamin A für ihr Wachstum und die Entwicklung von Zellen und Gewebe. Es unterstützt auch ihr Immunsystem und die normale Sehentwicklung. „Kinder mit einem ausgeprägtem Vitamin-A-Mangel können Wachstums- und Entwicklungsstörungen zeigen“, schreiben Apotheker Hugo Schurgast und Professor Michael Zimmermann von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in ihrem „Burgerstein Handbuch Nährstoffe“ (Trias Verlag). Diesen Tagesbedarf empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) an Retinolaktivitätsäquivalenten (RAE):

0 bis unter 4 Monate: 500 µg RAE pro Tag

4 bis unter 12 Monate: 400 µg RAE pro Tag

1 bis unter 4 Jahre: 300 µg RAE pro Tag

4 bis unter 7 Jahre: 350 µg RAE pro Tag

7 bis unter 10 Jahre: 450 µg RAE pro Tag

So viel Vitamin A am Tag brauchen Jugendliche

Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren haben den höchsten Bedarf an Vitamin an. Ab 19 Jahren sinkt er dann wieder leicht. Hier der Überblick:

Jungen (10 bis unter 13 Jahre): 600 µg RAE pro Tag

Jungen (13 bis unter 15 Jahre): 800 µg RAE pro Tag

Jungen (15 bis unter 19 Jahre): 950 µg RAE pro Tag

Mädchen (10 bis unter 13 Jahre): 600 µg RAE pro Tag

Mädchen (13 bis unter 15 Jahre): 700 µg RAE pro Tag

Mädchen (15 bis unter 19 Jahre): 800 µg RAE pro Tag

Wie viel Vitamin A am Tag brauchen Erwachsene?

Bei Erwachsenen bleibt der Bedarf über die Jahre stabil, allerdings unterscheiden sich die Werte für Männer und Frauen:

Männer : 850 µg RAE pro Tag

Frauen : 700 µg RAE pro Tag

Vitamin A: Der Tagesbedarf erhöht sich in Schwangerschaft und Stillzeit

Vitamin A ist während der Schwangerschaft und Stillzeit wichtig, da es eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Embryos und des Neugeborenen spielt. Auch Folsäure ist vor und während der Schwangerschaft besonders wichtig. Trotzdem ist Vorsicht geboten: „Vitamin A ist in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft teratogen (kann beim Kind Fehlbildungen bewirken)“, schreiben die Experten der Burgerstein-Foundation. Deshalb sollte in der frühen Schwangerschaft (1. Trimester) laut DGE auch keine Leber verzehrt werden, da sie viel Vitamin A enthält. Ein Mangel kann aber ebenso zu Schwangerschaftskomplikationen führen. In dieser Phase sollte deshalb eine kontrollierte Zufuhr erfolgen.

Das empfiehlt die DGE:

Schwangere: 800 µg RAE pro Tag

Stillende: 1.300 µg RAE pro Tag

Stillende Frauen haben einen erhöhten Bedarf an Vitamin A - vor allem, da es über die Muttermilch an das Neugeborene weitergegeben wird. Die DGE empfiehlt 1.300 µg RAE pro Tag, damit sowohl die Mutter als auch das Kind ausreichend versorgt sind.