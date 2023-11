So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Viele Wolken und vereinzelter Regen: Gegen Ende der Woche ist das Wetter in Bayern sehr herbstlich. Zwischendurch kommt die Sonne raus. In den Alpen fällt Schnee.

Über ganz Nordeuropa liegt eine Tiefdruckzone. Nach Bayern wird dadurch viel feuchte und kühle Luft geführt. Besonders warm ist es in den kommenden Tagen deshalb nicht. Am Freitag ist es bewölkt mit vereinzelten Schauern. Der Regen zieht im Laufe des Nachmittags langsam über Niederbayern und den östlichen Alpenrand ab. Vom Westen her lockert es dann etwas auf. In einigen Abschnitten wird es sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und elf Grad.

In der Nacht kühlt es ab. Von Westen her ziehen erneut Schauer nach Bayern. Die Tiefstwerte liegen bei um die vier Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 bis 1000 Meter. Am Samstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Nachmittags kommt in West- und Südbayern die Sonne raus.

Wetter in Bayern am Wochenende: Wolken und Regen, zwischendurch Sonne

Der Sonntag startet trocken mit sonnigen Abschnitte. Im Laufe des Tages zieht von Südwesten Regen auf. Die Schneefallgrenze bleibt bei 700 bis 10000 Metern. Laut Deutschem Wetterdienst sollen vor allem im Allgäu und im Berchtesgardener Land mehrere Zentimeter Neuschnee fallen.

