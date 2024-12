So wirkt Retinol (Vitamin A) auf die Haut

Hauterneuerung

: Durch Retinol wird „die Zellerneuerung angeregt und die Barrierefunktion der Haut gestärkt“, sagt uns Dermatologe Michael Weidmann vom Hautzentrum am Forsterpark in Augsburg auf Anfrage. Es stimuliert also die Bildung neuer Hautzellen und kann beim Abstoßen alter Hautzellen helfen.