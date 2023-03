Auf Instagram wird dem Ersteller einer Story angezeigt, wer sie angeschaut hat. Aber das lässt sich umgehen: Hier erfahren Sie, wie Sie Instagram-Storys anonym sehen können.

Instagram Storys sind Beiträge, die für maximal 24 Stunden zu sehen sind. Der Ersteller der Storys kann im Normalfall sehen, wer die Story gesehen hat. Wer als Betrachter aber nicht auf dieser Liste erscheinen will, hat tatsächlich die Möglichkeit, eine Story anonym anzusehen. Der Ersteller erfährt dann nichts davon.

Dies ist auf unterschiedliche Weisen möglich. Welche davon am besten ist, hängt von der Situation ab. Dieser Artikel erklärt die Möglichkeiten Schritt für Schritt.

Instagram-Storys anonym ansehen: Storys vorab laden

Wenn Sie eine Story offline anschauen, erfährt der Ersteller nicht davon. Das klingt zunächst schwierig, da die Story ja online geladen werden muss. Doch mit einem einfachen Trick geht es dennoch:

Öffnen Sie Ihre Instagram-App auf dem Smartphone und warten Sie, bis die Storys geladen wurden. Das ist der Fall, wenn die Profilbilder in der Story-Leiste in bunten Regenbogenfarben umrahmt sind. Ist das der Fall, müssen Sie Ihren Flugmodus aktivieren. Das können Sie beispielsweise in den Einstellungen des Smartphones tun. Dadurch wird die Internetverbindung des Geräts unterbrochen. Nun können Sie die Storys anonym ansehen. Achtung: Neue Storys können Sie erst wieder laden, wenn der Flugmodus deaktiviert ist und eine Internetverbindung steht.

Instagram-Storys anonym ansehen: Profil blockieren

Das Betrachten im Flugmodus ist nicht die einzige Möglichkeit, Instagram-Storys anonym zu betrachten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das betreffende Profil zu blockieren, direkt nachdem Sie die Story angeschaut haben. Besuchen Sie dafür das entsprechende Profil, klicken Sie auf "Blockieren" und bestätigen Sie.

Solange Sie die Blockierung innerhalb der 24 Stunden, in der die Story aktiv ist, nicht rückgängig machen, kann der Story-Ersteller nicht sehen, dass Sie die Story gesehen haben. Wurde die Story nach dem Zeitraum automatisch gelöscht, können Sie die Blockierung wieder rückgängig machen.

Instagram-Storys anonym ansehen: Tools und Add-Ons

Zahlreiche Tools, Programme und Browser-Erweiterungen ermöglichen es außerdem, Storys anonym zu betrachten. Ein Beispiel dafür ist etwa die Website StoriesIG. Über ein Suchfeld des Tools können Sie den Usernamen des Nutzers eingeben, dessen Storys Sie sehen möchten. Sie erhalten dann eine Übersicht der verfügbaren Stories.

Eine Alternative ist die Erweiterung "Chrome IG Story" für den Browser Google Chrome. Das Add-On können Sie installieren, um die Stories von anderen Nutzern anonym anzusehen. Möglich ist es aber nur am Computer; die Smartphone-Variante von Chrome lässt sich nicht entsprechend erweitern.

Achtung: Viele Websites, Tools und Add-Ons sind nicht besonders sicher, funktionieren überhaupt nicht oder wollen für den Dienst Geld. Diese Möglichkeit sollte also mit Bedacht gewählt werden.

Instagram-Storys anonym ansehen: anonymer Zweit-Account

Dieser Weg ist simpel und naheliegend, aber dafür sehr effektiv: ein anonymes Instagram-Konto. Dafür können Sie sich beispielsweise einen zweiten Account einrichten, der nicht auf Sie zurückgeführt werden kann. Das anonyme Profil kann in der App zu Ihrem eigentlichen Instagram-Konto hinzugefügt werden. Anschließend können Sie zwischen beiden Accounts wechseln. Falls Sie den zweiten Account nicht mehr brauchen, können Sie das Profil einfach löschen oder pausieren.