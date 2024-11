Kretschmann: Transparenz in Netz und Medien wichtig

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mahnt für den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Netz große Transparenz an. Es sei wichtig, Quellen zu kennzeichnen: «Was kommt von wem?», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. «Wo wählen Algorithmen aus, was ich überhaupt zu sehen kriege? Wo mischt KI in Text und Bildern mit?»

Transparenz und Fakten seien entscheidend für die Gesellschaft. «Wenn Fakten systematisch geleugnet, verdreht oder erfunden werden, dann zerbröselt unser gemeinsames Fundament», sagte Kretschmann zur Eröffnung des Medienpolitischen Kongresses 2024 «source» (Quelle).

Der Ministerpräsident betonte: «Der öffentliche Raum ist das eigentliche Herz der Demokratie. Er muss funktionieren, soll die Demokratie funktionieren.»