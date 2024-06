Söder verteilt bei "Inas Nacht" Spitzen gegen Kollegen – und singt

Als erster Ministerpräsident wagt sich Markus Söder zu Ina Müller in den Schellfischposten. Er spricht über seine Jugend und die Bundeswehr – und er singt.

In der Regel sitzen Musiker, Schauspieler oder Sportler mit Ina Müller hinter dem Tresen des Schellfischpostens in Hamburg. Am Donnerstag (27. Juni) wagt sich erstmals ein Ministerpräsident in die Late-Night-Show "Inas Nacht". "Nach vier, fünf Ministern, Parteivorsitzenden und Bundestags-Vizes der erste Ministerpräsident, der sich bei 'Inas Nacht' mal ganz anders durchchecken lässt…", wird Bayerns Ministerpräsident auf der Facebook-Seite der Sendung angekündigt.

Söder spricht bei "Inas Nacht" über Jugend und Bundeswehr

Die Show wurde vorab aufgezeichnet, erste Ausschnitte davon wurden bereits veröffentlicht. Söder erzählt von seiner Jugend in Nürnberg, vorlauten Bemerkungen bei der Bundeswehr, die er schnell bereute und gemeinsamen Sport mit seinen Sicherheitsbeamten. Auf die Frage, wem er einen Gebrauchtwagen abkaufen würde, antwortete Markus Söder laut NDR-Mitteilung: "Dem Kubicki würde ich nix abkaufen. Ich glaub', der Robert Habeck ist seriös. Beim Christian Lindner könnt' ich mir den Porsche nicht leisten, den er verkaufen will." Wie die meisten Gäste bei "Inas Nacht" greift auch Söder zum Mikrofon und versucht sich an einem Lied von Freddy Quinn.

Der zweite Gast der Show ist der ehemalige Skirennläufer und TV-Kommentator Felix Neureuther. Er erzählt, warum er niemals Politiker sein könnte, wie er zu seinem Arm-Tattoo kam und welche Geschenke er bereits seiner Frau Miriam gemacht hat.

Der Musikgast der Folge ist der italienische Superstar Gianna Nannini. Sie singt ein Lied aus ihrem neuen Album und spricht über die Verfilmung ihrer Biografie. Auch das britische Trio Tors tritt auf. Die Show wird am Donnerstag (27. Juni) um 23.35 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Söder singt bei "Inas Nacht" – das ist nicht sein erster musikalischer Auftritt

Söder versucht sich in der Sendung nicht das erste Mal als Sänger. Bei einer Schwedenreise im Februar ergriff er im Abba-Museum in Stockholm das Mikrofon und gab seine Version von "Dancing Queen" zum besten. Zum Playback des Songs wippte er neben den Hologrammen von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad mit den Hüften und zeigte verhaltene Tanzmoves.