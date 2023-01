Sohn der Leifheit-Dynastie stirbt mit nur 38 Jahren

Philipp Schuler-Voith, der Sohn von Unternehmer Robert Schuler-Voith, ist tot in einem Züricher Hotel gefunden worden. Er wurde nur 38-Jahre alt.

Der Sohn des Unternehmers Robert Schuler-Voith und seiner Ex-Frau Brigitte ist vor zwei Wochen tot in einem Züricher Luxus-Hotel gefunden worden. Philipp Schuler-Voith lag am 10. Januar leblos in seinem Zimmer, wie ein Sprecher der Züricher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage der Bild bestätigte. Weshalb der 38-Jährige starb, ist bislang unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen die Umstände.

Philipp Schuler-Voith tot gefunden: Eltern äußern sich bislang nicht öffentlich

Bislang haben sich die Eltern von Philipp Schuler-Voith nicht öffentlich zu seinem Tod geäußert. Freunde des 38-Jährigen sagten gegenüber der Bild, dass er zwar gerne sein Leben im Luxus genossen habe, zuletzt jedoch etwas ruhiger wurde.

Robert Schuler-Voith leitete Leifheit

Familie Schuler-Voith hat über Jahrzehnte mit dem Haushaltsgerätehersteller Leifheit und der Metallpressen-Firma Schuler erfolgreiche Konzerne aufgebaut. Vater Robert Schuler-Voith leitete etwa 30 Jahre lang das Unternehmen Leifheit. 2015 stieg er aus dem Konzern aus. Philipp Schuler-Voiths Mutter Brigitte ist eine einflussreiche Kunstsammlerin. Die aus München stammenden Schuler-Voiths zählen zu den reichsten Familien Deutschlands. Philipp Schuler-Voith wollte in die erfolgreichen Fußstapfen seiner Eltern treten.