Solo für Weiss - Todesengel im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 31.10.22 den Krimi "Solo für Weiss - Todesengel. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Herbst: Das ZDF bringt Ende Oktober "Solo für Weiss - Todesengel" auf die deutschen TV-Bildschirme. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier richtig: Wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob der Sender den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek stellen wird.

TV-Termin: "Solo für Weiss - Todesengel" am 31.10.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Solo für Weiss - Todesengel" ist am Montag, 31. Oktober 2022, im ZDF zu sehen. Start: 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von ungefähr anderthalb Stunden. Wer am Montag schon etwas anderes vorhat, der findet den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Solo für Weiss - Todesengel"

Peter Marquart ist tot. Ein Unbekannter hat den Psychologie-Professor aus Lübeck in dessen Haus umgebracht. Nora Weiss und Ben Salawi erhalten das Ermittlungsmandat. Schnell nehmen sie Jessica Steiner in den Fokus. Die Schülerin lädt Nacktbilder und -Videos von sich ins Netz, durchlebt eine zerrütete Jugend. Weiß sie etwas über die Umstände von Marquarts Tod?

Als wäre der Fall nicht schon kompliziert genug, gibt es kurz darauf eine weitere Leiche: Ein Leiter einer Kindertagesstätte wird ermordet. Es gibt zwei Parallelen zum eigentlichen Fall: Erstens war er gut bekannt mit Marquart. Zweitens stand auch er in Kontakt mit Jessica.

Ist Jörg Steiner der Mörder der beiden Männer? Er hat sowohl Marquart als als auch dessen Bekannten Drohmails geschrieben. War er dahintergekommen, dass seine Tochter mit den Männern in Kontakt stand? Mussten die deshalb sterben? Nora hat trotz der erdrückenden Beweislage Zweifel.

Mit Fortdauer der Ermittlungen stoßen Nora und Ben auf immer mehr Details - und überraschende Erkenntnisse.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Solo für Weiss - Todesengel" im Cast

Nora Weiss - Anna Maria Mühe

- Ben Salawi - Camill Jammal

Jan Geissler - Peter Jordan

Karin Lohmann - Leslie Malton

Jörg Steiner - Tobias Oertel

- Benno Vogt - Justus Johannssen

- Jessica Steiner - Lieselotte Voß

- Lukas Fechner - Lukas Zumbrock

- Lukas Zumbrock Silvie Marquart - Fanny Stavjanik

- Susanne Walther - Julia Nachtmann

- Ulrike Jansen - Stefanie Schmid

- Dr. Peter Marquart - Hans-Jörg Frey

"Solo für Weiss - Todesengel" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse an "Solo für Weiss - Todesengel" geweckt, am Montag ist es aber eher schlecht? Kein Problem: Das ZDF stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)