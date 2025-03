Sommerferien in Europa 2025 im Vergleich: Wer hat am längsten frei?

Die Sommerferien sind für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland ein Highlight, schließlich haben sie während des Jahres sonst maximal rund zwei Wochen frei. Andere Schülerinnen und Schüler in Europa können sich hingegen teilweise sogar über mehr als zwölf Wochen lange Ferien freuen. Häufig gibt es dann zwar eine lange Liste an Hausaufgaben, trotzdem können sich die Schülerinnen und Schüler ihre Zeit während der langen Sommerferien – zum Beispiel in Portugal und Italien – relativ frei einteilen.

Wer vollen Hotels oder Chaos auf den Straßen entgehen will, sollte den Ferienbeginn anderer Länder im Blick haben, denn nicht alle Termine zum Ferien-Start sind gleich. Auch in Deutschland ist der Ferienbeginn im Sommer gestaffelt. Das dient zur Entlastung des Reiseverkehrs, hängt aber auch mit anderen Ferienterminen zusammen. Mit dieser Liste haben Sie eine Übersicht der Sommerferien 2025 in Europa.

Sommerferien in Europa 2025: Wer hat im Vergleich am längsten frei?

Laut der Europäischen Kommission gibt es einige Länder, die mehr als zwölf Wochen lang Sommerferien haben. Hier eine Rangliste:

Mehr als zwölf Wochen Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler in:

Italien (+Sardinien)

Portugal

Irland

Griechenland

Lettland

Mehr als Zehn bis zwölf Wochen Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler in:

Türkei

Albanien

Spanien

Kroatien

Serbien

Rumänien

Estland

Bosnien und Herzegowina

Montenegro

Litauen

der Schweiz

Mehr als acht bis zehn Wochen Sommerferien haben Schülerinnen und Schüler in:

Slowakei

Slowenien

Ungarn

Österreich

Tschechien

Polen

Schweden

Finnland

Luxemburg

Weniger als acht Wochen Sommerferien haben Schülerinnen und Schüler in:

Norwegen

Dänemark

Deutschland

den Niederlanden

In einigen Ländern sind die Ferien je nach Schulform unterschiedlich lang. Die Dauer der Sommerferien kann auch innerhalb der Länder je nach Region variieren.

Wann beginnen die Sommerferien in anderen Ländern und wann enden sie?

Die Sommerferien in Europa sind weder gleich lang, noch beginnen oder enden sie zur gleichen Zeit. Es gibt Länder, wo der Ferienbeginn einheitlich geregelt ist – zum Beispiel Kroatien, Frankreich oder Slowenien. Viele beliebte Reiseziele wie Spanien oder Italien beginnen die Sommerferien aber je nach Region zu unterschiedlichen Zeiten. Wir haben Ihnen unter "Beginn" oder "Ende" die frühest- und spätmöglichsten Termine aufgelistet. In Italien starten die Sommerferien üblicherweise als erstes – in diesem Jahr ist der Ferienbeginn am 09.06. Das betrifft aber nur bestimmte Regionen, wie die Lombardei und Latium (rund um Rom). In anderen Regionen, wie Trentino oder Ligurien starten die Ferien wenige Tage später.

Hier finden Sie eine Auswahl der Sommerferien in Europa:

Italien (je nach Region): Beginn: 09.06. bis 18.06.2025 - Ende: 04. bis 15.09.2025

Schweden: 13.06.2025 - 19.08.2025

Ungarn: 23.06.2025 - 31.08.2025

Rumänien: 23.06.2025 - 07.09.2025

Kroatien: 16.06.2025 - 31.08.2025

Spanien (je nach Region): Beginn: 19.06. bis 25.06.2025 - Ende: 07. bis 15.09.2025

Slowenien: 25.06.2025 - 31.08.2025

Belgien: 01.07.2025 - 31.08.2025

Schweiz: 19.06.2025 - 31.08.2025

Slowakei: 25.06.2025 - 31.08.2025

Österreich (je nach Region): Beginn: 30.06. bis 07.07.2025 - Ende: 31.08. bis 07.09.2025

Frankreich: 07.07.2025 - 31.08.2025

Niederlande (je nach Region): Beginn: 07.07. bis 21.07.2025 - Ende: 17.08. bis 31.8.2025

Zum Vergleich: In Deutschland werden die Sommerferien-Termine von den Bundesländern geregelt. Als Erstes dürfen sich die Schülerinnen und Schüler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über mehr Freizeit freuen. Sie starten 2025 bereits am 28.06. in die Sommerferien. Die Schlusslichter bilden Baden-Württemberg und Bayern, wo die Ferien 2025 erst am 31.7. und 01.08. beginnen.