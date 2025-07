Hessen feiert in der Hauptstadt

Äppelwoi und Handkäs' im Herzen von Berlin: In der hessischen Landesvertretung in der Hauptstadt wird das traditionelle Hessenfest (ab 18.00 Uhr) gefeiert. Rund 2.000 Gäste werden nahe dem Regierungsviertel erwartet, darunter auch Prominenz aus der Bundespolitik. Eröffnen wird das Fest der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Serviert werden hessische Spezialitäten. Das Land mit seinen Vereinen, Unternehmen und Politikern möchte sich in Berlin von seiner besten Seite präsentieren.

Die «hessische Botschaft», die Landesvertretung, war 2001 in Berlin eröffnet worden. Sie versteht sich als Sprachrohr und Koordinatorin, um hessische Interessen in der Bundespolitik zu wahren. Eine Besonderheit: Im Garten sind rund 200 Weinreben angepflanzt.