Finale von "Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Wer hat gewonnen?

Bei „Das Sommerhaus der Normalos“ handelt es sich um ein Spin-off des etablierten RTL-Formats „Das Sommerhaus der Stars“. Es gelten genau dieselben Regeln, der große Unterschied besteht jedoch darin, dass statt prominenten Paaren bei der Normalo-Staffel acht Couples ins Sommerhaus ziehen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Der Schauplatz bleibt allerdings derselbe - das titelgebende „Sommerhaus“ befindet sich in der kleinen Ortschaft Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen.

Auf das Siegerpaar wartet ein Preisgeld in Höhe von stolzen 25.000 Euro. Das Finale von „Das Sommerhaus der Normalos“ fand am 14. April statt. Welches Pärchen konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Siegprämie einheimsen? Alle Info dazu gibt es hier in diesem Artikel.

Gewinner von "Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Das sind die Sieger

In der entscheidenden Episode mussten die verbliebenen vier Paare zunächst ein Duo aus ihrer Mitte herauswählen. Nominierungsschutz konnten sich die Kandidaten erspielen, indem sie den Inhalt eines Sparschweins korrekt addierten. Dies sorgte für Stress bei Hendrik und Sophie, da Letztere ihre Mitarbeit verweigerte. Lisa und Marcel lagen schließlich am nächsten an der richtigen Summe. Es traf letzten Endes Vanessa und Richard, die drei Stimmen gegen sich erhielten. Danach folgte eine weitere Challenge, bei der die Couples ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten. Mladen und Michelle machten dabei nicht die beste Figur und flogen folgerichtig raus.

Die Entscheidung fiel somit zwischen den beiden letzten Pärchen: Lisa und Marcel und Sophie und Hendrik. Als finale Herausforderung mussten sie eine Art Hindernisparcours bewältigen, mit einem anschließenden Geschicklichkeitsspiel. Obwohl sie sich im Parcours recht schwer taten, setzen sich am Ende Hendrik und Sophie durch. Die beiden gewannen somit „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 sowie die 25.000 Euro Preisgeld.

Finale von "Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Das waren die Finalisten

Hier noch einmal die Paare im Finale von „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 im Überblick, in der Reihenfolge des Ausscheidens:

Sophie und Hendrik (Sieger)

Lisa und Marcel (Platz 2)

Michelle und Mladen (Platz 3)

Vanessa und Richard (Platz 4)

"Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Wer ist raus?

Ursprünglich zogen acht Couples ins Sommerhaus, doch gemäß der Spielregeln mussten einige davon im Laufe der Staffel ihre Koffer packen. Hier einmal eine kurze Übersicht der ausgeschiedenen Paare:

Manfred und Andrea

Marc und Anna-Lucia

Sebastian und Viktoria

Sascha und Sandra

Bisherige Sieger von „Das Sommerhaus der Stars“

Da 2025 die erste Staffel von „Das Sommerhaus der Normalos“ ausgestrahlt wurde, sind Sophie und Hendrik bislang auch das einzige Paar, welches das Format jemals gewonnen hat. Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich jedoch um einen Ableger der Promi-Version „Das Sommerhaus der Stars“. Wer dieses Format bisher schon gewinnen konnte, zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Staffel 1 (2016): Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Staffel 2 (2017): Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Staffel 3 (2018): Iris und Uwe Abel

Staffel 4 (2019): Elena Miras und Mike Heiter

Staffel 5 (2020): Caro und Andreas Robens

Staffel 6 (2021): Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Staffel 7 (2022): Antonia Hemmer und Patrick Romer

Staffel 8 (2023): Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Staffel 9 (2024): Sam Dylan und Rafi Rachek