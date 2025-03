„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 gestern am 3. März: Wer ist raus in Folge 2?

Bei „Das Sommerhaus der Normalos“ handelt es sich um ein Spin-off des etablierten RTL-Formats „Das Sommerhaus der Stars“. Es gelten exakt dieselben Regeln, der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass statt prominenten Paaren bei der Normalo-Staffel Couples ins Sommerhaus ziehen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und somit keinen Promi-Status vorweisen können. Besagtes Sommerhaus, inzwischen längst auch bekannt als „Häuschen Elend“, befindet sich in der beschaulichen Ortschaft Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen.

Auf das Siegerpaar wartet ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Alle acht Couples von „Das Sommerhaus der Normalos“ müssen sich während ihrer Zeit im Haus verschiedenen Challenges und hitzigen Nominierungen stellen, genau wie bei der Promi-Version des Formats. Da viele unterschiedliche Persönlichkeiten im Sommerhaus aufeinandertreffen und die Kandidaten auf engem Raum zusammenleben, sind diverse Meinungsverschiedenheiten und gelegentliches Drama praktisch vorprogrammiert.

Nach und nach müssen die Paare das Sommerhaus verlassen. Mittlerweile sind schon nicht mehr alle Kandidaten mit dabei. Wer schied in Folge 2 am 3.März 2025 aus der Sendung aus? Hier gibt es alle Infos.

"Das Sommerhaus der Normalos" 2025 gestern: Wer ist rausgeflogen in Folge 2 am 3. März?

In Folge 2 von „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 gab es in der Tat einen Exit, allerdings keinen regulären. Andrea und Manfred mussten mehr oder weniger freiwillig die Heimreise antreten, da die 61-Jährige mit starken Beinschmerzen zu kämpfen hatte. Es folgte ein tränenreicher Abschied, der bei Kandidat Marc für Skepsis sorgte. Er konnte die vielen Tränen nicht wirklich nachvollziehen, schließlich kenne man sich noch keine fünfzig Stunden. „Diese überschwänglichen Emotionen halte ich für absolut unsinnig. Es ist keiner gestorben, es muss kein Bein amputiert werden“, brachte er sein Unverständnis deutlich zum Ausdruck. Anschließend stand die Nominierung an, bei der Lucia und Marc wenig überraschend die meisten Stimmen erhielten. Doch dank des freiwilligen Auszugs von Andrea und Manfred mussten die beiden nicht aus dem Sommerhaus ausziehen, worüber nicht alle Bewohner des Sommerhauses erfreut waren.

"Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus?

Außer Andrea und Manfred musste bislang noch kein anderes Paar das Sommerhaus verlassen.

Welche Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 weiter dabei?

Diese Paare kämpfen weiterhin im Sommerhaus um den Sieg:

Marcel Wittek (24) und Lisa Sophie Wolff (23) aus Frankfurt am Main

Hendrik Sünder (28) und Sophie Welack (22) aus Hannover

Marc (36) und Anna-Lucia Preuße (27) aus Dubai

Sebastian „Sebi“ Makowski (30) und Viktoria „Viki“ Senne (26) aus Osnabrück

Mladen „Maki“ Doric (31) und Michelle Misic (28) aus Essen

Richard Sternberg (29) und Vanessa Brahimi (28) aus Neuenstadt am Kocher

Sascha (36) und Sandra Czok (34) aus Isernhagen

"Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Folge 2 von Staffel 1 als Wiederholung sehen

Im Gegensatz zu „Das Sommerhaus der Stars“ läuft die Normalo-Version des Reality-Formats nicht im Free-TV auf RTL. Stattdessen gibt es die acht Episoden von „Das Sommerhaus der Normalos“ ausschließlich beim sendereigenen Streamingdienst zu sehen. Ganz umsonst ist die Nutzung von RTL+ leider nicht – wer die Staffel mit den nicht-prominenten Teilnehmern verfolgen oder als Wiederholung ansehen möchte, muss sich zwangsläufig ein kostenpflichtiges Abonnement zulegen. Derzeit kostet das RTL Plus Basic-Abo 5,99 Euro monatlich.

Wann läuft die nächste Folge 3 von "Das Sommerhaus der Normalos" 2025?

Es gibt noch sechs weitere Sendetermine von "Das Sommerhaus der Normalos" 2025. Folge 3 erscheint am 10. März 2025 bei RTL+.