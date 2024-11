„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 10

Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit dem 17. September 2024 wöchentlich bei RTL. Das altbewährte Konzept der Sendung bleibt nach wie vor bestehen: Prominente Paare ziehen gemeinsam in ein Bauernhaus im ländlichen Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Dort leben die Teilnehmenden mehrere Wochen lang unter einem Dach, ohne Rückzugsmöglichkeiten und unter ständiger Beobachtung. Neben den wöchentlichen Challenges und Spielen, die den Weg zum Gesamtsieg ebnen, sorgt vor allem das Zusammenleben auf engstem Raum und der Verzicht auf Smartphones und Internet regelmäßig für jede Menge Zündstoff unter den Kandidaten. Wesentlicher Bestandteil des Formats sind außerdem die wöchentlichen Nominierungen, bei denen die Paare darüber abstimmen, welches Duo die Show verlassen muss.

Inzwischen neigt sich „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 dem Ende zu. Nur noch eine Handvoll Paare sind übrig und kämpfen um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. Dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 10, die ab dem 12. November auf RTL+ gestreamt werden kann und ab dem 19. November im Free-TV bei RTL zu sehen ist.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 10?

Folge 10 ist die letzte reguläre Folge der Staffel - danach folgt das große Wiedersehen. Somit entscheidet sich in der zehnten Episode, welches Paar „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 gewinnt. Im Rennen sind zunächst noch die verbliebenen fünf Paare: Alessia und Can, Theresia und Stefan, Denise und Lorik, Rafi und Sam sowie Emma und Umut. Erstere gewinnen die Challenge „Wer den Cent nicht ehrt, ist die 50.000 Euro nicht wert“ und sichern sich damit den direkten Einzug ins Finale.

Es steht außerdem eine Nominierung an, bei der letztendlich Emma und Umut mit drei Stimmen ihre Koffer packen müssen. Die beiden scheinen ihren Exit allerdings schon erwartet zu haben. Beim Spiel „Tierisch Blind“ scheiden anschließend sowohl Theresia und Stefan als auch Alessia und Can aus. Bleiben noch Denise und Lorik sowie Rafi und Sam - Letztere können sich schließlich zum „Promipaar“ 2024 küren und die 50.000 Euro eintüten. Angesichts der Tatsache, dass auch Folge 10 wieder von heftigen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geprägt ist, rückt ihr Sieg aber beinahe in den Hintergrund.

Welche Kandidaten waren im „Sommerhaus der Stars“ 2024 dabei?

Folgende Promi-Paare nahmen an Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ teil:

Sarah Kern und Tobias Pankow (raus in Folge 3)

Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern (raus in Folge 5)

Raúl Richter und Vanessa Schmitt (raus in Folge 6)

Oliver Sanne und Jill Rock (raus in Folge 9)

Gloria Glumac und Michael (raus in Folge 9)

Emma Fernlund und Umut Tekin (raus in Folge 10)

Alessia Herren und Can (raus in Folge 10)

Theresia Fischer und Stefan Kleiser (raus in Folge 10)

Denise Hersing und Lorik Bunjaku (raus in Folge 10)

Rafi Rachek und Sam Dylan (Sieger)

Wie eingangs bereits erwähnt, wird Episode 10 von „Das Sommerhaus der Stars“ laut der offiziellen Sendetermine am 19. November 2024 im Free-TV beim Sender RTL ausgestrahlt. Seit dem 12. November 2024 ist die Final-Folge jedoch bereits auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Wenn Folge 10 im Fernsehen läuft, sollte dort auch schon das große Wiedersehen zum Streamen bereitstehen. Was sich die Paare einige Zeit nach den Dreharbeiten noch zu sagen haben, lässt sich also ab dem 19. November auf RTL+ verfolgen.