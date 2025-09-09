„Sommerhaus der Stars“ 2025: Bisherige Gewinner - Welche Paare haben gewonnen?

„Das Sommerhaus der Stars“ zählt seit 2016 zum Repertoire des Kölner Privatsenders RTL. Mittlerweile wurden neun Staffeln des Formats produziert und ausgestrahlt, eine weitere folgt im September 2025. Das Konzept der Sendung sieht seit jeher folgendermaßen aus: Prominente Paare ziehen gemeinsam ins titelgebende „Sommerhaus“, bei dem es sich um einen Bauernhof in der beschaulichen Ortschaft Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen handelt. Dort müssen sie sich nicht nur miteinander arrangieren, sondern auch mit diversen Unbequemlichkeiten wie Platzmangel, wenig Privatsphäre, Nahrungsmittelknappheit und dem Verzicht auf Luxus. Zudem treten die Couples immer wieder in verschiedenen, teils sehr ausgefallenen Spielen und Challenges gegeneinander an. Folge für Folge werden Paare rausgewählt, und wer bis zuletzt übrigbleibt, erhält den Titel „Promipaar des Jahres“ sowie eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

In den vergangenen Jahren hat „Das Sommerhaus der Stars“ schon das eine oder andere Siegerpaar hervorgebracht. Welche Couples konnten das Format bislang gewinnen? Und welche Promis wagen sich in Staffel 10 in die Bauernhof-WG in Bocholt-Barlo? Antworten auf diese Frage sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

„Das Sommerhaus der Stars“: Das sind die Siegerpaare aller Staffeln

Folgende Promi-Pärchen konnten sich in den vergangenen Staffeln gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich das Preisgeld sichern sowie den prestigeträchtigen Titel „Promipaar des Jahres“:

Staffel 1 (2016): Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan – Sängerin/Kolumnistin und Artist

Staffel 2 (2017): Nico Schwanz und Saskia Atzerodt – Sänger/Model und Model/Playmate

Staffel 3 (2018): Uwe und Iris Abel – Landwirte, bekannt durch „Bauer sucht Frau“

Staffel 4 (2019): Elena Miras und Mike Heiter – Reality-TV-Stars, bekannt durch „Love Island“

Staffel 5 (2020): Caro und Andreas Robens – bekannt durch „Goodbye Deutschland“

Staffel 6 (2021): Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt – Schauspieler und Flugbegleiter

Staffel 7 (2022): Patrick Romer und Antonia Hemmer – Reality-TV-Stars, bekannt durch „Bauer sucht Frau“

Staffel 8 (2023): Serkan Yavuz und Samira Klampfl – Reality-TV-Stars, bekannt durch „Bachelor in Paradise“

Staffel 9 (2024): Sam Dylan und Rafi Rachek – Reality-TV-Stars, bekannt durch „Prince Charming“ und „Die Bachelorette“

Diese Paare ziehen 2025 in „Das Sommerhaus der Stars“

Welche Paare in Staffel 10 von „Das Sommerhaus der Stars“ mit dabei sind, hat der Sender RTL bereits bekannt gegeben. Insgesamt acht Couples stellen sich der Herausforderung in Bocholt-Barlo, zudem stoßen im Verlauf der Staffel zwei Nachrücker-Paare zur Gruppe dazu, die mit ihrer Ankunft für Aufruhr sorgen dürften. Hier einmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen „Sommerhaus“-Staffel im Überblick:

Jochen und Tina Horst – Schauspieler und Model

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh – Musiker

Hanka Rackwitz und Pierre – TV-Bekanntheit

Ryan Wöhrl und Lina – Influencer

Edda und Michael – Influencer/Reality-TV-Stars

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas – Reality-TV-Stars

Tara Tabitha und Dennis Lodi – Reality-TV-Stars

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart – Reality-TV-Stars

Louise Matejczyk und Pascal Zadow (Nachrücker) – Laiendarsteller

Sarah Joelle Jahnel und Ersin (Nachrücker) – Sängerin