„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Sarah Joelle Jahnel und Ersin stellen ihre Beziehung auf die Probe

„Das Sommerhaus der Stars“ ist aus dem Programm des Senders RTL längst nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile wurden neun Staffeln des Formats produziert und ausgestrahlt, ab September 2025 geht es mit neuen Folgen in Staffel 10 weiter. Das bewährte Konzept bleibt unverändert: Eine Reihe mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ziehen in die berühmt-berüchtigte Bauernhof-WG in Bocholt-Barlo. Dort müssen sie auf engem Raum zusammenleben, auf jeglichen Luxus und Komfort verzichten und außerdem regelmäßig in verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander antreten. Immer wieder werden Couples rausgewählt, andere rücken nach – und wer bis zum Schluss übrigbleibt, wird zum „Promipaar des Jahres“ gekürt und erhält außerdem eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Die Übertragung von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 übernimmt weiterhin RTL, die Kandidatinnen und Kandidaten der 10. Staffel stehen bereits fest. Unter ihnen sind Sarah Joelle Jahnel und ihr Partner Ersin, die als Nachrücker-Paar in die WG ziehen. Auch sie verfolgen das Ziel, sich in die Liste der bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner von „Das Sommerhaus der Stars“ einzureihen. Doch wer sind die beiden eigentlich? Hier in diesem Porträt stellen wir das Paar näher vor.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Sarah Joelle Jahnel und Ersin verbindet eine besondere Geschichte

Sarah Joelle Jahnel ist in der Medienwelt als Sängerin und Reality-TV-Star bekannt. Ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit hatte sie 2009, als sie an der sechsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm. Im Recall schied sie dann allerdings aus. 2013 versuchte sie ihr Glück erneut bei „DSDS“, schaffte es diesmal weiter als beim ersten Mal und belegte schlussendlich den vierzehnten Platz. Parallel zu ihrer zweiten Teilnahme an der Castingshow erschien sie auf dem Cover der April-Ausgabe des „Playboy“-Magazins.

Es folgten weitere Teilnahmen an Fernsehformaten, darunter „Promi Big Brother“ (2013), „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ (2016) und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2017). Gleichzeitig blieb Sarah Joelle weiterhin als Musikerin aktiv: Im Juni 2015 veröffentlichte sie ihre Debütsingle „Make Love“, im Sommer 2016 folgte ihre Single „Wir fallen wie der Regen“. Zudem wirkte sie als Gastsängerin in dem Musikvideo zu „Das letzte Mal im Leben“ von Farid Bang mit. Im Jahr 2020 wurde sie Mutter einer Tochter, die sie alleine erzieht. Mit der Geburt ihres Kindes zog sich Sarah Joelle vermehrt aus der Öffentlichkeit zurück. Während der Corona-Pandemie lebte sie mit ihrer Tochter in Dubai und lernte dort ihren heutigen Partner Ersin kennen.

Die beiden stellten schnell fest, dass sie beide aus derselben Gegend kommen – nämlich aus Aachen und Umgebung. Zudem folgten sie sich zu diesem Zeitpunkt schon lange gegenseitig auf Facebook und schließlich erinnerte sich Ersin daran, dass er Sarah bereits vor zwölf Jahren auf einer Party angesprochen hatte. Damals schien er keinen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben, anders als in der Gegenwart. Die beiden fanden zusammen und sind heute – trotz überstandener Differenzen und einer zwischenzeitlichen Trennung – ein Paar. Im Gegensatz zu seiner Partnerin ist Ersin in der Öffentlichkeit noch ein unbeschriebenes Blatt: „Mich kennt man noch von nirgendwo”, wird der 37-Jährige von RTL zitiert. Dementsprechend dünn ist die Info-Lage über ihn.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025 ist vor allem für Sarah eine Herausforderung

Hier einmal ein kurzer Steckbrief von Sarah Joelle Jahnel und Ersin:

Namen: Sarah Joelle Jahnel und Ersin

Alter: 36 und 37

Berufe: Sängerin, Reality-TV-Star

Wohnort: Eschweiler

In einer Beziehung seit: Januar 2022

Instagram: @sarah_joelle

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025 stellt für beide ein besonderes Erlebnis dar: Während Ersin sich an der Seite seiner Freundin zum ersten Mal in ein Fernsehformat wagt, kehrt Sarah Joelle nach einer mehrjährigen Pause ins Rampenlicht zurück. Ein nicht ganz einfacher Schritt für die Mutter einer Tochter, wie sie selbst verrät: „Ich habe mich sehr lange aus der Fernsehwelt zurückgezogen. Jetzt wieder hineinzufinden, ist schon eine Herausforderung.“ Zusammen mit Ersin zieht sie als Nachrückerin in das Bauernhaus im beschaulichen Bocholt-Barlo.

Die Sängerin betrachtet das Format als ultimative Belastungsprobe für ihre Beziehung: „Das Sommerhaus kann uns als Paar entweder wieder näher zusammenbringen oder eben auch komplett auseinanderreißen.“ Eine Zwischenlösung scheint es für Sarah Joelle demnach nicht zu geben. Im Hinblick auf ihren gemeinsamen Aufenthalt in der Bauernhof-WG bereitet ihr vor allem eine Sache Sorge: „Ich habe Angst vor meinen eigenen Emotionen, meiner Impulskontrolle“, so die 36-Jährige. Ersin hingegen blickt ihrer gemeinsamen Teilnahme etwas entspannter entgegen. Ihm ist es vor allem wichtig, mit dem falschen Bild, das viele von seiner Partnerin haben, aufzuräumen. „Sarah kennt man oft nur über komische Schlagzeilen, wenn man ihren Namen googelt. Aber sie ist gar nicht so!“, stellt er klar.