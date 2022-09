Sommerinterview mit Olaf Scholz 2022 im ZDF: Termin und Übertragung im TV oder Stream

Bundeskanzler Scholz beantwortet beim ZDF-Sommerinterview die Fragen von Journalist Theo Koll. Wo Sie das Interview im TV und Stream verfolgen können und wer Theo Koll ist, erfahren Sie hier.

Seit nun mehr 34 Jahren stellen sich in der parlamentarischen Sommerpause die Spitzenpolitiker der Bundesrepublik den Fragen der Journalistinnen und Journalisten vom ZDF. Auch in diesem Jahr wird diese Tradition fortgeführt. Bisher waren bereits der Bundespräsident sowie die jeweiligen Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien im Gespräch mit Shakuntala Banerjee oder Theo Koll.

Am heutigen Sonntag folgt der Abschluss der Sommerinterview-Reihe für das Jahr 2022 mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Wo Sie das Interview mit Kanzler Scholz im TV und Stream verfolgen können, ob es eine Aufzeichnung geben wird sowie Kurzprofil des befragenden Journalisten Theo Koll haben wir für Sie recherchiert. Außerdem haben wir die bereits durchgeführten Interviews für Sie hinterlegt.

Wann ist der Termin für das Sommerinterview mit Bundeskanzler Olaf Scholz?

Das Interview mit Kanzler Scholz ist für Sonntag, 4. September, angesetzt. Zur üblichen Sendezeit von "Berlin direkt" um 19.10 kann das Sommerinterview live verfolgt werden.

Video: wetter.com

Wo wird das Interview mit Kanzler Scholz im TV und Live-Stream übertragen?

Die Sommerinterviews werden traditionell vom ZDF durchgeführt und ausgestrahlt, so auch im Fall des Interviews mit Bundeskanzler Scholz. Der Live-Stream des ZDF sendet zeitgleich und kostenfrei das Sommerinterview mit Olaf Scholz über das Internet. Üblicherweise dauern die Interviews knapp 20 Minuten.

Die wichtigsten Eckdaten des Kanzlerinterviews zusammengefasst:

Datum: Sonntag, 4. September 2022

Sonntag, 4. September 2022 Uhrzeit: 19.10 Uhr - 19.30 Uhr

19.10 Uhr - 19.30 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

ZDF Wiederholung in der Mediathek: ZDF- Mediathek

Gibt es eine Wiederholung des Sommerinterviews mit Kanzler Olaf Scholz?

Alle Gespräche, die im Rahmen der Sommerinterviews im ZDF übertragen werden, sind im Anschluss auch kostenfrei in der Mediathek abrufbar.

Wer interviewt Bundeskanzler Olaf Scholz? Theo Koll im Kurzprofil

Interviewt am Sonntag Bundeskanzler Olaf Scholz: ZDF-Journalist Theo Koll Foto: ZDF/Claudius Pflug

Wenn Shakuntala Banerjee nicht das Interview führt, ist es Theo Koll, der die Fragen an die Politikerinnen und Politiker richtet. Koll leitet das Hauptstadtstudio des ZDF in Berlin und ist somit für die Koordination der Hauptstadtberichterstattung verantwortlich. Wer im ZDF die Nachrichtensendungen "heute" und "heute-journal" regelmäßig schaut, dem dürfte Theo Koll bereits begegnet sein, wenn er das politische Geschehen in Berlin analysiert.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist Koll schon seit geraumer Zeit unterwegs, er machte unter anderem Station beim BR, dem NDR, war als Korrespondent für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen" in Hamburg aktiv und auch zeitweise bei diversen Auslandsvertretungen wie in Washington oder Tokio. Seit März 2019 ist Theo Koll Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin.

Welche Politikerinnen und Politiker wurden bereits interviewt?

Im Folgenden haben wir Ihnen die bisherigen Sommerinterviews der Parteivorsitzenden und des Bundespräsidenten hinterlegt:

(AZ)