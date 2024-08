Neue Woche meist sonnig - Temperaturen um die 30 Grad

Die Menschen in Hessen können sich zum Wochenbeginn auf sonniges Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt auch Höchsttemperaturen von etwa 30 Grad an. Aber am Mittwoch ist Regen vorhergesagt.

Heute wird es im Tagesverlauf zunehmend sonniger bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Am Dienstag gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen am Nachmittag auf etwa 30 Grad. Es bleibt trocken, auch in der Nacht mit milden Tiefstwerten zwischen 14 und 17 Grad.

Am Mittwoch wird es bewölkt. Vor allem in der ersten Tageshälfte kann es zu Regen und Schauern kommen, örtlich sind Gewitter möglich. Erst gegen Abend klart es wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Der Donnerstag wird laut Wetterexperten bei ähnlichen Temperaturen meist heiter und nur teils wolkig.