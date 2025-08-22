Donald Duck und Garfield - Grimmwelt zeigt Tiere in Comics

Ob als Helden oder Antihelden, Gegenspieler oder Helfer, treue Gefährten oder verwunschene Menschen: Tiere prägen Comics mit ihren jeweiligen charakteristischen Wesenszügen. Die Bandbreite der Tierfiguren in Bildgeschichten zeigt ab heute die Sonderausstellung «Ich, das Tier. Vom bösen Wolf bis Donald Duck – Tiere im Comic» in der Grimmwelt in Kassel, wie das Haus mitteilte.

Von originalen Zeichnungen bis Merchandise

Mit rund 200 Exponaten präsentiere die Ausstellung die Vielfalt tierischer Figuren im Comic – von originalen Zeichnungen, Skizzen und Animationszeichnungen bis hin zu Merchandise-Artikeln, wie etwa zu Donald Duck und Garfield, hieß es. «Historische Entwicklungen werden anhand von Illustrationen zu Tierfabeln wie "Reineke Fuchs" aufgezeigt, dem bekannten Fabelstoff aus dem Mittelalter, mit dem sich auch Jacob Grimm intensiv befasst hat.»

Die von dem Kunsthistoriker Alexander Braun kuratierte Ausstellung erzähle so die Geschichte des Comics – von Bilderbogen aus dem 19. Jahrhundert über frühe US-Zeitungsstrips bis hin zu Werken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Allen Erzählungen dieser Sonderausstellung sei gemeinsam, dass ihre Hauptfiguren Tiere sind. «Ihre Darstellungen dienen oft als Projektionsfläche menschlicher Eigenschaften, Emotionen, Wünsche und Werte.» Erzählstoffe mit menschenähnlichen Tiergestalten führten schließlich zu der Frage nach der Rolle von Tieren – «sowohl in den Geschichten als auch im gesellschaftlichen Leben».

Mitmachen erwünscht

Besucher sind bei der bis zum 12. April 2026 laufenden Ausstellung zum Mitmachen eingeladen. Sie können sich unter anderem an einer Verkleidungsstation selbst in ein Tier verwandeln, einen eigenen Comic gestalten und Lesezeit mit Comicheften verbringen.

Die Kasseler Grimmwelt ist dem Schaffen der Brüder Grimm als Sprachforscher und Sammler fantastischer Märchen gewidmet. Sie bietet verschiedene interaktive Ausstellungen, um Kindern und Erwachsenen deren Werk näherzubringen. Das Haus feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.