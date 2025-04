Wetter-Mix am Wochenende

Am Wochenende können sich die Menschen in Hessen auf einen Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern einstellen - einzelne Gewitter sind möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt die Sonne heute häufig hinter Schleierwolken hervor, bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad.

Am Samstag scheint die Sonne, bis am Abend Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag sind erste Schauer möglich bei Temperaturen zwischen 10 und 6 Grad. Auch tagsüber soll es am Sonntag gebietsweise Schauer und Gewitter geben bei etwa gleichbleibenden Temperaturen. Am Montag regnet es laut den Wetterexperten bei etwas niedrigeren Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad.