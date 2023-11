Sonne und Wolken: So wird das Wetter in Bayern heute

Das Wetter ist diese Woche wechselhaft. Am Mittwoch ist es vielerorts sonnig, in manchen Gegenden kann es vereinzelt regnen. Die Höchstwerte liegen bei zwölf Grad.

Am Mittwoch ist es in Bayern überwiegend sonnig und meist trocken, besonders im Süden. Im restlichen Freistaats ist es wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Mittelgebirge kommt es vereinzelt zu Schauern. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen sieben und zwölf Grad.

Die Nacht auf Donnerstag ist klar und leicht bewölkt. In Unterfranken ziehen nach Mitternacht Wolken auf, vereinzelt kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte um die zwei Grad.

Wetter in Bayern am Mittwoch: Sonnig und bewölkt

Auch den Rest der Woche bleibt es wechselhaft. Am Donnerstag ist es in Teilen Bayerns bewölkt und regnet. Vielerorts ist es freundlich, am Nachmittag kommt es vereinzelt zu Schauern. Freitag und Samstag ist es überwiegend stark bewölkt bis trüb mit Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus eins und plus sieben Grad. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen vier un zwölf Grad.

In den Bergen gibt es Höchstwerte zwischen null und drei Grad in 2000 Metern Höhe. Auf den Gipfeln weht mäßiger bis starker Wind. In den Kammlagen der Mittelgebirge ist es bewölkt. Die Alpengipfel liegen frei.

