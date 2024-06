Das Southside-Festival 2024 im Live-Stream sehen: Übertragung und Programm

Auch in diesem Jahr kann man das Southside 2024 live im Stream erleben. Für die Übertragung sind Arte und der SWR zuständig. Die Infos zum Live-Stream gibt es hier.

Das Southside 2024 findet vom 21. bis zum 23. Juni in Neuhausen ob Eck statt. Mit rund 65.000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Festival zu den größten Open-Airs Deutschlands. Die Tickets für das Southside sind restlos ausverkauft - wenn Sie keines mehr bekommen haben, gibt es wie schon im letzten Jahr eine Alternative. Die Veranstalter bieten erneut einen Live-Stream an, der diesmal von Arte und dem SWR produziert wird. So kann man zwar nicht das gesamte Line-up des Festivals im Stream sehen, aber dafür wird jeden Tag live vom Festivalgelände gesendet.

Sie wollen wissen welche Bands es beim Southside 2024 live im Stream zu sehen gibt und wie die Übertragung läuft? Die Auftritte welcher Headliner werden gezeigt? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Southside-Live-Stream 2024 haben wir hier für Sie.

So kann man das Southside 2024 live im Stream sehen

Während 2023 noch O2 für die Übertragung zuständig war, produzieren in diesem Jahr Arte und der SWR gemeinsam den Live-Stream vom Southside 2024. Diesmal startete die Übertragung auch direkt am Freitag, dem 21. Juni 2024. Ab 17.15 Uhr ist der Stream über die Arte Homepage unter "ARTE Concert" zu finden. Auch auf dem YouTube-Kanal von ARTE Concert können alle Interessierten vorbeischauen.

Das Programm am 21. Juni: Southside 2024 im Live-Stream

Arte und SWR streamen am Freitag die Auftritte von Bring Me The Horizon, Feine Sahne Fischfilet, Editors, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Giant Rooks und von Deichkind. Es gibt also ausgewählte Auftritte von der Green und von der Blue Stage zu sehen. Hier ist die Übersicht für den Freitag:

17.30 Uhr: Alice Merton (zeitversetzt)

(zeitversetzt) 18.00 Uhr: Feine Sahne Fischfilet (zeitversetzt)

(zeitversetzt) 19.00 Uhr: Editors (zeitversetzt)

21.45 Uhr: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (live)

& Die Abbrunzati Boys (live) 23.00 Uhr: Bring Me The Horizon (live)

00.10 Uhr: Deichkind (live)

Southside 2024 am 22. Juni im Live-Stream: Das Programm

Sicher übertragen werden am Samstag, dem 22. Juni 2024, die Auftritte von The National, Fontaines D.C. und The Gaslight Anthem. Der SWR hat angekündigt, das Ed Sheeran-Konzert um 23 Uhr live zu streamen. Eine Übersicht aller übertragenen Konzerte am 22. Juni 2024 folgt hier:

15.00 Paula Carolina (mit Zeitversatz )

(mit ) 15.45 Frank Carter & The Rattlesnakes (mit Zeitversatz )

& The Rattlesnakes (mit ) 16.30 Ski Aggu (mit Zeitversatz )

) 17.15 The Gaslight Anthem (mit Zeitversatz )

) 18.15 Fontaines D.C (mit Zeitversatz )

D.C (mit ) 19.15 IDLES

20.15 The National (live)

21.45 tba

23.00 Ed Sheeran (live)

(live) 00.30 Kontra K (live)

Southside 2024 live im Stream: Auftritte am 23. Juni

Arte hat auf seiner Homepage die Übertragung der Konzerte von Avril Lavigne und K.I.Z am 23. Juni angekündigt. Hier kommt das vollständige Line-up auf Green und Blue Stage für den Sonntag:

Green Stage

THE SUBWAYS: 12.00 – 13.00

DANKO JONES : 13.15 – 14.00

: 13.15 – 14.00 SIMPLE PLAN: 14.45 – 15.45

LEONIDEN: 16.45 – 17.45

THE HIVES: 18.30 – 19.45

TURNSTILE: 20.30 – 21.45

K.I.Z: 22.30 – 00.00

Blue Stage

BOMBAY BICYCLE CLUB: 14.00 – 15.00

TOM ODELL: 15.45 – 16.45

JUNGLE: 17.45 – 18.45

AVRIL LAVIGNE : 19.45 – 21.00

: 19.45 – 21.00 SIDO: 21.45 – 23.15

