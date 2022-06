Southside Festival 2022: Alle Infos zu Termin, Bands und Programm

Mitte Juni findet wieder das Southside Festival 2022 statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Bands, Line-up, Termin, Zeitplan, Anreise und Camping bei dem Event.

Das Southside Festival geht nach zweijähriger Pause in diesem Jahr wieder in eine neue Runde. Das Event gibt es bereits seit 1999 und zählt heute zu den größten Open-Air-Festivals Deutschlands.

Den Schwerpunkt bilden die Musikrichtungen Rock, Alternative, Independent und Electro. Mit von der Partie sind 2022 unter anderem die schwedische Rockband Mado Diao, der irischer Singer-Songwriter Dermot Kennedy und die australische Sängerin Tones and I.

Welche Künstler und Bands sind sonst noch mit dabei? Und wie gelangt man zum Festivalgelände des Southside 2022? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen Sie im Folgenden. Wir informieren Sie hier rund um Termin, Programm, Zeitplan, Tickets, Anfahrt und Unterkunft beim Southside Festival 2022.

Termin: Wann findet das Southside Festival 2022 statt?

Das Southside Festival findet in diesem Jahr von Freitag, dem 17. Juni 2022, bis Sonntag, 19. Juni 2022, in Neuhausen ob Eck im Bundesland Baden-Württemberg statt.

Line-Up: Diese Bands und Acts treten beim Southside 2022 auf

Zu den Headlinern des diesjährigen Southside Festivals zählen unter anderem Seeed, The Killers, Deichkind, die Twenty One Pilots, Kings of Leon und Rise Against. Diese weiteren Acts und Bands sind bei dem Event mit dabei:

Antilopen Gang

Audio88 & Yassin

Aurora

Avralize

Bad Religion

Bart B More

Blond

Blues Pills

Bring Me The Horizon

Brutus

Buntspecht

Charli XCX

Deichkind

Dermot Kennedy

DubVision

Electric Callboy

Ferdinand FKA Left Boy

Fil Bo Riva

Flash Forward

Foals

Fontaines D.C.

Frittenbude

Gayle

Giant Rooks

Goat Girl

Grossstadtgeflüster

Half Moon Run

Holly Humberstone

Hot Milk

IDLES

Inhaler

JC Stewart

Jeremias

Jimmy Eat World

Jugglerz

Juju

Justin Mylo

Kat Frankie

Kelvyn Colt

Kings of Leon

KitschKrieg

K.I.Z

Kollektiv Turmstrasse

Kontra K

Kummer

Lari Luke

LP

Mando Diao

Martin Garrix

Megaloh

Millencolin

Mine

Neck Deep

Nothing But Thieves

Nura

Oh Wonder

Osrin

Press Club

Provinz

Radio Havanna

Razz

Reignwolf

Royal Blood

Sam Fender

Schmyt

Schrottgrenze

SDP

Skindred

Swiss & Die Andern

& Die Andern The Dead South

Thees Uhlmann

The Hives

The Killers

The Lathums Bands

The Stickmen Project

Tom Gregory

Tones And I

And I Turbostaat

Twenty One Pilots

One Pilots Von Wegen Lisbeth

Wargasm UK

While She Sleeps

Die Rapperin Nura tritt beim Southside Festival 2022 auf. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Zeitplan: Das Programm des Southside Festival 2022

Hier finden Sie eine Übersicht über das vollständige Programm des Southside Festivals 2022 und können einsehen, an welchem Tag welche Auftritte stattfinden:

Donnerstag, 16. Juni 2022:

Grosststadtgeflüster | Jugglerz | Audio88&Yassin | Radio Havanna

Freitag, 17. Juni 2022:

Kings of Leon | Rise Against | Bring Me The Horizon | Kontra K | The Hives | Kummer | Thees Uhlmann & Band | Royal Blood | Sam Fender | Tones and I | Swiss & die Andern | Ferdinand fka Left Boy | Nura | Frittenbude | Provinz | Blues Pills | Skindred | Mine Schmyt | Tom Gregory | The Stickmen Project | Lari Luke | Blond | Flash Forward | The Lathums

Samstag, 18. Juni 2022:

Seeed | Martin Garrix | The Killers | Goat Girl | Wargasm | SDP | Dermot Kennedy | Charli XCX | Giant Rooks | LP | Electric Callboy | While She Sleeps | Millencolin | Fontaines D.C. | The Dead South |Gayle | Neck Deep | Megaloh | Kelvyn Colt | Inhaler | Buntspecht | Hot Milk | Press Club | Avralize | Martin Garrix presents STMPD RCRDS: | Osrin | Bart B More | DubVision | Justin Mylo

Sonntag, 19. Juni 2022:

Deichkind | Twenty One Pilots | K.I.Z | Von Wegen Lisbeth | Mando Diao | IDLES | Jimmy Eat World | Foals | Juju | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Nothing But Thieves | Fil Bo Riva | Oh Wonder | Turbostaat | JC Stewart | Half Moon Run | Aurora | Jeremias | Holly Humberstone | Kollektiv Turmstrasse Live | Reignwolf | Kat Frankie | Brutus

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für das Southside Festival 2022?

Für das Southside Festival 2022 gibt es aktuell noch Tickets zu kaufen. Der dreitägige Festivalspass ist bereits ausverkauft, aber Tagespässe sind noch ab einem Preis von 102,75 Euro (Preis Stand 01.05.2022) zu bekommen.

In diesem Jahr wird beim Southside Festival 2022 wieder gefeiert. Foto: Felix Kästle, dpa (Archivbild)

Die Tickets können an diversen Vorverkaufsstellen oder ganz einfach im Internet auf der Webseite southside.de gekauft werden.

Anreise: So kommt man zum Festivalgelände vom Southside 2022

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, dann lässt sich das Southside 2022 am Besten über die Autobahn A81, die Bundesstraßen B31 und B311 sowie die Landesstraße 440 erreichen. Das Festivalgelände befindet sich im Take-off Gewerbepark in 78579 Neuhausen ob Eck. Vor Ort wird man von dem anwesenden Personal zu einem kostenfreien Stellplatz geleitet. Parken und Camping befinden sich getrennt voneinander.

Wer nicht mit dem Auto zum Festival fahren möchte oder keins besitzt, der gelangt natürlich auch mit dem Zug zum Southside 2022. Das Festivalticket berechtigt von Donnerstag, 16. Juni 2022, bis Montag, 20. Juni 2022 zur einmaligen An- und Abreise mit allen Nahverkehrszügen innerhalb Baden-Württembergs und darüber hinaus bis/ab Würzburg. Auch alle Züge der agili und IC-Züge zwischen Stuttgart – Tuttlingen – Singen (–Konstanz) sind in diesem Angebot inbegriffen. Vom Bahnhof Tuttlingen aus verkehrt ein Shuttlebus, der einen direkt zum Festival bringt.

Unterkunft: Camping beim Southside Festival 2022

Über 60.000 Menschen besuchen das Southside jedes Jahr. Sie alle wohnen während des dreitägigen Events auf einem geräumigen Campingplatz in der Nähe des Festivalgeländes. Das Camping im eigenen Zelt ist im Ticketpreis mitinbegriffen. Der Campingplatz verfügt über kostenlose Sanitäreinrichtungen. Außerdem gibt vor Ort auch einen Supermarkt mit Lebensmitteln und Campingbedarf.

Die Besucher des Southside Festivals werden auf einem Campingplatz untergebracht. Dort gibt es auch einen Supermarkt. Foto: Christoph Schmidt, dpa (Archivbild)

Die Campingflächen für das Übernachten im Zelt sind in verschiedene Bereiche unterteilt. Es gibt den regulären Campingplatz und den "Grüner Wohnen"-Bereich sowie das sogenannte Resort. In Letzterem kann man wählen, ob man im eigenen Zelt oder in einer bereits aufgebauten Zeltunterkunft übernachten möchte. Wer im Resort oder im "Grüner Wohnen"-Bereich schlafen will, der muss sich vorab anmelden. Mit Wohnmobilen und Wohnwägen kann in den beiden Trailer Parks gecampt werden. Hierfür ist der Erwerb eines separaten Trailer Park-Tickets von Nöten.