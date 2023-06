Southside-Helfer bei Explosion verletzt

Am Dienstagabend wurden zwei Aufbauhelfer des Southside Festivals verletzt. Sie hatten mit einem selbst gebastelten Feuerwerkskörper hantiert.

Zwei Aufbauhelfer des am Freitag beginnenden Southside Festivals wurden bei einer Explosion auf dem Festivalgelände verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Männer im Alter von 20 und 50 Jahren nach ihrem Arbeitsende am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr mit einem selbst gebastelten Feuerwerkskörper hantiert. Dabei zogen sie sich Verletzungen an den Händen zu. Die beiden Männer gehören zu einer Gruppe von Aufbauhelfern, die während der Tätigkeit auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks Neuhausen (Landkreis Tuttlingen) übernachten.

Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sich andere Aufbauhelfer um die beiden. Zur weiteren Behandlung wurden sie in Kliniken gebracht. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg gebracht. Die Polizei ermittelt den genauen Sachverhalt.

Helfer verletzt: Southside Festival beginnt am Freitag

Das Southside-Festival 2023 findet vom 16. bis zum 18. Juni auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuhausen ob Eck statt. Als Headliner gehören unter anderem Die Ärzte, Marteria und Queens of the Stone Age zum Line-up des Festivals.

