Auch Nabu Hessen verlässt Netzwerk X

Nach vielen Hochschulen und Gewerkschaften zieht sich auch der Nabu-Landesverband Hessen von der Plattform X zurück. Man stelle die Aktivitäten in dem Netzwerk mit sofortiger Wirkung ein, teilte der Verband mit. Offene und vielfältige Debattenräume seien für eine positive gesellschaftliche Entwicklung, die Förderung von Engagement und den Schutz von Natur und Klima unerlässlich – «ein Anspruch, dem X in den Augen des Nabu Hessen nicht mehr gerecht wird», begründete der Verband die Entscheidung. Die Plattform gehört dem US-Milliardär Elon Musk.

Nabu: Immer mehr Beleidigungen und Desinformation auf X

X sei zu einer Plattform geworden, «die Beleidigungen und Desinformation immer mehr Raum verschafft», erklärte Berthold Langenhorst, Geschäftsführer Kommunikation des Nabu Hessen. «Meinung und Fakten werden nicht mehr klar getrennt.» Der Verband setze sich für die besten Lösungen für den Natur- und Klimaschutz ein. «Dafür braucht es Diskussionen auf der Basis von Fakten und eine starke, aufgeklärte Zivilgesellschaft, die sich daran ohne Angst beteiligen kann.» Mit der Entscheidung schließe sich der Landesverband dem Nabu-Bundesverband an, der ebenfalls seinen Rückzug von X bekanntgab.

Mit ähnlicher Begründung hatten zuvor auch viele Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstitutionen in Hessen in einem gemeinsamen Schritt dem Netzwerk den Rücken gekehrt. «Wissenschaftliche Einrichtungen brauchen für eine sinnhafte Kommunikation ein Umfeld, in dem Diskurs faktenorientiert, transparent und demokratisch erfolgt, in Respekt für Vielfalt, Freiheit und Weltoffenheit», hatte die Goethe-Universität Frankfurt erklärt. Das sei auf X nicht mehr der Fall.

Auch Gewerkschaften wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wandten sich von der Plattform ab.