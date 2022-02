Elon Musk bietet Teenager 5000 Euro wegen geheimer Flugdaten

Damit ein Teenager nicht weiterhin die Flugdaten seines Privatjets veröffentlicht, bietet Elon Musk ihm 5000 Euro. Doch dieser lehnt ab.

Elon Musk, der Chef des Elektro-fahrzeug-Riesen Tesla, ist wahrlich ein Milliardär, wie ihn sich jeder Achtjährige vorstellt: Er nennt seine Automodelle S, 3, X und Y (was, zusammen gelesen, den irre lustigen Titel sexy ergeben soll), trägt gerne schneidige Lederjacken und ist auch sonst für alles zu haben, was Grundschüler gemeinhin witzig finden. Und Elon Musk hat selbstredend einen Privatjet, mit dem er in der Welt herumfliegt. Was Milliardäre eben so machen.

Aus Letzterem ist dem 50-Jährigen nun ein Ärgernis entstanden. Denn die öffentlich einsehbaren Flugdaten des Musk-Fliegers veröffentlicht ein Teenager aus Florida auf dem Twitter-Account „Elon Musk’s Jet“. Dort ist zuverlässig zu lesen, wann das Flugzeug startet und landet. Das wiederum findet Musk überhaupt nicht lustig und schrieb den Besitzer des Twitter-Accounts, den 19-jährigen Jack Sweeney, per Direktnachricht an. Dieser solle doch diesen Account löschen, was ihm Musk mit 5000 Dollar vergüten wolle.

Der Teenager schickte Musk ein Gegenangebot, um sich einen Tesla zu leisten

Weil Musk aber, wie eingangs erwähnt, Milliardär ist und 5000 Dollar für jemanden in dieser Preisklasse nicht so umwerfend viel sind, lehnte der Studienanfänger das Angebot ab – und unterbreitete Musk einen Gegenvorschlag. Für 50.000 Dollar könne man ins Geschäft kommen. Dafür könne er sich nämlich einen Tesla 3 kaufen. Außerdem würde er gerne ein Praktikum bei Tesla machen. Der Tesla-Chef antwortete bislang noch nicht – und versuchte stattdessen, mit einer Verschlüsselung der Daten dem Account den Garaus zu machen.

Das hat nur bedingt geklappt. Der Account sendet fleißig weiter – und Musk wird sein Angebot wohl noch etwas überdenken müssen.

