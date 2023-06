Bürgergeld: Verein verschenkt 150 Euro Schulbonus an Familien - So nehmen Sie teil

Eine Schuleinführung belastet vor allem Familien, die Bürgergeld beziehen. Mit einem Schulbonus möchte ein Verein nun Abhilfe schaffen. Doch wie kann man teilnehmen?

Die Schuleinführung ist ein ganz besonderes Ereignis, das neben den betroffenen Kindern die ganze Familie in helle Aufregung versetzt. Vorher allerdings fallen einige Besorgungen an. Gerade für einkommensschwache Familien, die Bürgergeld beziehen, stellen die Anschaffungkosten für Schultüte, Brotdose, Ranzen und Schreibutensilien eine erhebliche Belastung für die Haushaltskasse dar.

Der Verein Sanktionsfrei möchte daher Abhilfe schaffen, und in diesem Jahr so viele hilfsbedürftige Familien wie möglich mit einem Schulbonus entlasten. Doch wie kann man an der Aktion teilnehmen, wieviel Geld gibt es und wann stehen die Gewinner fest?

Verein verschenkt Schulbonus: Wer kann an der Aktion teilnehmen?

An der Aktion des Vereins Sanktionsfrei können alle Familien teilnehmen, die Bürgergeld beziehen und mindestens ein Kind haben, das in diesem Jahr eingeschult wird. Erforderlich ist einzig ein Bürgergeld-Leistungsbescheid. Jeder Haushalt und jede Bedarfsgemeinschaft darf außerdem nur einmal an der Aktion teilnehmen.

Schulbonus für Bürgergeld-Empfänger: Und so nehmen Sie teil

Interessierte Familien, die Bürgergeld empfangen und in diesem Jahr eine Einschulung feiern, können eine Mail an mehrbedarf@posteo.de schicken. Wichtig für die Vollständigkeit der Teilnahme: In der Betreffszeile der E-Mail muss muss der vollständige Vor- und Nachnahme des Bürgergeld-Empfängers stehen. Dieser muss mit dem Namen auf dem Leistungsbescheid übereinstimmen, der im Anhang beigefügt werden muss.

150 Euro Schulbonus für Familien: Gewinner werden schon bald bekanntgegeben

Ist die Mail erstmal versendet, geht es dem Verein zufolge schnell und unbürokratisch weiter. Sanktionsfrei lost am 5. Juli um 12 Uhr die Gewinner per Zufallsprinzip aus. Ausgeschüttet wird ein einmaliger Betrag von 150 Euro.

Die teilnehmenden Familien werden im Anschluss kontaktiert, wenn sie aus dem Lostopf gezogen wurden. Diejenigen, die nicht ausgelost werden, erhalten keine Benachrichtigung. Für Rückfragen zur Aktion ist der Verein unter der Mail info@sanktionsfrei.de zu erreichen.

Schulbonus finanzieren: Verein Sanktionsfrei bittet um Spenden

Um so viele Familien wie möglich zu unterstützen, ist der Verein Sanktionsfrei auf Spenden angewiesen. Jede Überweisung mit dem Betreff "Schulbonus" fließt laut Angaben des Vereins ohne Umwege und in voller Höhe in die Aktion. Auch über eine Dauerspende freut sich der Verein, der neben der laufenden Aktion mit einem "spendenfinanzierten Solidartopf" unter anderem Anwälte finanziert, um Bürgergeld-Empfänger rechtlich gegen Sanktionen des Jobcenters zu unterstützen. Weitere Infos gibt es unter sanktionsfrei.de.