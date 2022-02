Staffel 2 von "Space Force": Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Trailer

"Space Force" wird mit einer Staffel 2 fortgeführt. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und den Stream auf Netflix. Gibt es einen Trailer?

Space Force wurde von den Comedy-Gurus Greg Daniels und Steve Carrel produziert. Obwohl die Experten-Kritiken nicht sonderlich gut ausfielen, wurde die erste Staffel für vier Primetime Emmy Awards nominiert. Bei den Fans kam die erste Staffel etwas besser an: 6,8 lautet die aktuelle Wertung auf IMDb. Lange waren sich die Fans sicher, dass es eine zweite Staffel geben wird, nun hat Netflix das auch offiziell bestätigt und einen Starttermin bekannt gegeben. Hier in diesem Artikel finden Sie alle bisher bekannten Infos zu Space Force, Staffel 2.

Space Force, Staffel 2: Start-Termin

Durch die Corona-Krise kam es 2021 zu Verzögerungen der Dreharbeiten, doch der Start-Termin im Februar wurde nicht noch einmal nach hinten verschoben. Staffel 2 wird heute, am Freitag, den 18. Februar 2022, beim Streaming-Dienst Netflix auf Abruf verfügbar sein.

Handlung von "Space Force", Staffel 2 auf Netflix

Die ikonischen Interaktionen zwischen General Mark R. Naird und Dr. Adrian Mallory sind das Herz der Serie - das wird auch in Staffel 2 so bleiben. Viel ist zur Handlung nicht bekannt, allerdings müssen zwei Handlungsstränge aus der ersten Staffel nochmal aufgegriffen werden: Warum sitzt Maggie Naird (Lisa Kudrow) überhaupt im Gefängnis? In der ersten Staffel gab es nur einige kleine Hinweise, wirklich aufgeklärt wurde die Frage aber nicht.

Außerdem kam es am Ende der ersten Staffel auf dem Mond zur Eskalation zwischen den USA und China. Mark muss die Situation in Staffel 2 nun entschärfen. Eine umfangreiche Kritik zur ersten Staffel finden Sie hier: Space Force: Wie gut ist die Satire auf Trumps Weltraumpläne?

Schauspieler im Cast von "Space Force", Staffel 2: Die Besetzung im Überblick

Von Lisa Kudrow über Steve Carell bis hin zu Ben Schwartz - der Cast von "Space Force" ist hochkarätig besetzt. Lisa Kudrow wird wohl in Staffel 2 noch häufiger zu sehen sein, als in der ersten Staffel. Hier finden Sie eine Auswahl der Besetzung im Überblick:

Rolle Schauspieler General Mark R. Naird Steve Carell Dr. Adrian Mallory John Malkovich F. Tony Scarapiducci Ben Schwartz Erin Naird Diana Silvers Angela Ali Tawny Newsome Maggie Naird Lisa Kudrow Dr. Chan Kaifang Jimmy O. Yang

Wie viele Folgen hat "Space Force"?

Staffel 2 von "Space Force" wird insgesamt sieben neue Folgen umfassen, die jeweils etwa 30 bis 35 Minuten dauern werden. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald Netflix die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Die Übertragung von "Space Force", Staffel 2 im Stream

Ebenso wie Staffel 1, wird auch die 2. Staffel von "Space Force" auf Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Anbieter ist kostenpflichtig - zum Anschauen benötigt man einen Zugang, der ab 7,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

Trailer zu "Space Force", Staffel 2 auf Netflix

Ende Januar hat Netflix den Trailer zur 2. Staffel von "Space Force" veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

