Keine neuen Folgen von "Space Force": Netflix hat Staffel 3 abgesetzt

Netflix hat es offiziell bestätigt: Staffel 3 von "Space Force" kommt nicht. Hier erfahren Sie alle Infos rund um die Gründe für den Abbruch, sowie zur Besetzung und Handlung von Staffel 1 und 2.

Am 18. Februar 2022 ist Staffel 2 von "Space Force" nach einer kurzen Corona-bedingten Wartezeit bei Netflix an den Start gegangen. Mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel ließ sich der Sender viel Zeit und brachte nur noch sieben Folgen heraus.

Für die Fans der Serie hat sich die Frage gestellt: Wird es eine Staffel 3 geben? Der Streaming-Dienst Netflix hat nun die Nachricht verkündet, dass die Serie doch nicht in Form von Staffel 3 fortgeführt wird. Hier erhalten Sie alle Infos rund um die Gründe für den Abbruch, sowie zur Besetzung und Handlung von Staffel 1 und 2.

"Space Force" - Staffel 3 kommt nicht: Das sind die Gründe

Eigentlich schaffte es die Serie in die "Top 10 der Netflix-Serien", was ein guter Indikator dafür war, dass es eine dritte Staffel zu "Space Force" geben wird. Netflix machte allen "Space Force"-Fans allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die U.S.-amerikanische Serie endet mit Staffel 2 und wird nicht mit Staffel 3 fortgeführt. Laut den Informationen von kino.de, seien die Kosten für die Produktion und die Gagen für die Schauspieler dem Streaming-Dienst am Ende doch zu hoch und die Fortsetzung mit Staffel 3 für Netflix nicht rentabel genug gewesen.

Handlung von "Space Force" auf Netflix

Da von Anfang an nicht sicher war, ob es überhaupt eine Staffel 3 von "Space Force" geben wird, war zu einer potenziellen Handlung auch noch nichts bekannt. Was jedoch vielen Fans klar ist: Die letzte Szene von Staffel 2 bietet sich rein vom Dramaturgischen her für das Ende der Serie an.

Die Handlung von "Space Force":

Das Team der "Space Force" soll die 2019 neu gegründete Teileinheit der Streitkräfte der Vereinigten Staaten aufbauen und etablieren. Zusammen mit seinem Team und dem Wissenschaftler Dr. Adrian Mallory (John Malkovich) hat der ehemalige Air-Force-General Mark Naird (Steve Carell) die Aufgabe, wieder Menschen auf den Mond zu bringen. In Form von einer "Dramady"-Serie bringen die Protagonisten und Szenen von "Space Force" die Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder zum Lachen - oder zumindest zum Schmunzeln.

Am Ende der zweiten Staffel sieht es ein wenig nach "Ende gut, alles gut" aus, denn General Naird spricht vor versammelter Mannschaft über eine neue Mission und sagt: "Wir sind jetzt offiziell Teil des Plans zur Gefahren-Abwehr". Die war ja genau das Ziel der "Space Force". Auch der Schlussgag könnte möglicherweise ein offenes Ende gewesen sein.

Schauspieler im Cast: Die Besetzung im Überblick von "Space Force"

Auch bezüglich der Besetzung einer dritten Staffel von "Space Force" hatte Netflix nichts bekannt gegeben. Jetzt stellte sich heraus, dass die Gagen für die Darsteller dem Streaming-Dienst wohl zu hoch waren. Trotzdem haben wir Ihnen hier aber noch einmal die wichtigsten Figuren der bisherigen Staffeln 1 und 2 aufgelistet: