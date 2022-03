Staffel 3 von "Space Force": Das ist bisher zur neuen Staffel auf Netflix bekannt

Wird es eine Staffel 3 von "Space Force" auf Netflix geben? Hier in diesem Artikel erfahren Sie, was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist.

Am 18. Februar 2022 ist Staffel 2 von "Space Force" nach einer kurzen Corona-bedingten Wartezeit bei Netflix an den Start gegangen. Doch für die Fans der Serie ist nun die Frage: Wird es eine Staffel 3 geben? Hier finden Sie alle Infos, die zu einer möglichen weiteren "Space Force"-Staffel bisher bekannt sind. Wann ist der Start? Wie ist die Handlung? Und welche bekannten Gesichter sind in der Besetzung?

"Space Force" Staffel 3: Wann könnte der Start sein?

Bisher wurde nicht von offizieller Seite bestätigt, dass es überhaupt eine Staffel 3 von "Space Force" geben könnte. Verschiedene Faktoren mögen bei der Entscheidung seitens Netflix eine Rolle spielen.

Die Streaming-Plattform hält normalerweise bei Serien gern den Ein-Jahres-Turnus ein, demzufolge jährlich eine neue Staffel einer Serie erscheint. Da dies bei den bisherigen Staffeln von "Space Force" jedoch sowieso nicht der Fall war, ist auch mit möglichen weiteren Folgen nicht unbedingt in naher Zukunft zu rechnen.

Video: ProSieben

Handlung von Staffel 3: "Space Force" auf Netflix

Da nicht sicher ist, ob es überhaupt eine Staffel 3 von "Space Force" geben wird, ist zu einer potenziellen Handlung bisher auch noch nichts bekannt. Was jedoch klar ist: Die letzte Szene von Staffel 2 könnte rein vom Dramaturgischen her möglicherweise das Ende der Serie gewesen sein.

Die Handlung von "Space Force":

Das Team der "Space Force" soll die 2019 neu gegründete Teileinheit der Streitkräfte der Vereinigten Staaten aufbauen und etablieren. Zusammen mit seinem Team und dem Wissenschaftler Dr. Adrian Mallory (John Malkovich) hat der ehemalige Air-Force-General Mark Naird (Steve Carell) die Aufgabe, wieder Menschen auf den Mond zu bringen. In Form von einer "Dramady"-Serie bringen die Protagonisten und Szenen von "Space Force" die Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder zum Lachen - oder zumindest zum Schmunzeln.

Lesen Sie dazu auch

Am Ende der zweiten Staffel sieht es ein wenig nach "Ende gut, alles gut" aus, denn General Naird spricht vor versammelter Mannschaft über eine neue Mission und sagt: "Wir sind jetzt offiziell Teil des Plans zur Gefahren-Abwehr". Die war ja genau das Ziel der "Space Force". Auch der Schlussgag könnte möglicherweise ein offenes Ende gewesen sein.

Schauspieler im Cast: Die Besetzung im Überblick von "Space Force" Staffel 3

Auch bezüglich der Besetzung einer weiteren Staffel von "Space Force" ist bisher logischerweise nicht viel bekannt. Hier haben wir Ihnen aber noch einmal die wichtigsten Figuren der bisherigen Staffeln 1 und 2 aufgelistet:

Rolle Schauspieler General Mark R. Naird, der erste Chief of Space Operations der Space Force Steve Carell Dr. Adrian Mallory , Wissenschaftsleiter der Space Force John Malkovich Dr. Chan Kaifang Jimmy O. Yang F. Tony Scarapiducci , PR-Assistent der Space Force Ben Schwartz Erin Naird, Marks Tochter Diana Silvers Captain Angela Ali , eine Space Force-Hubschrauberpilotin Tawny Newsome Brad Gregory , Brigadegeneral der Space Force und Nairds persönlicher Assistent Don Lake

Sobald es Neuigkeiten zu einer möglichen Staffel 3 von "Space Force" gibt, erfahren Sie die Informationen hier in diesem Artikel.