Bei diesen Telefonnummern sollte man im Dezember 2022 nicht rangehen

Spam-Anrufe können nicht nur nervig, sondern auch gefährlich sein. Im Dezember 2022 könnten sie zunehmen. Bei diesen Nummern sollten Sie nicht rangehen.

Anrufe mit unbekannten Rufnummern sind bei den meisten Menschen nicht sonderlich beliebt. Der Hauptgrund dafür sind Spam-Anrufe, die immer wieder vorkommen. In der Regel stehen Callcenter und Unternehmen hinter den Anrufen, die teilweise zu jeder Tag- und Nachtzeit durchgeführt werden. Das liegt daran, dass sie oftmals von Computern durchgeführt werden. Im Dezember könnten die Spam-Anrufe nun ihre Hochzeit erleben. Mit Blick auf Weihnachten. Wir haben die aktuellen Rufnummern für Sie, bei denen Sie derzeit nicht rangehen sollten.

Spam-Nummern im Dezember 2022 im Überblick

Durch die Spam-Anrufe werden verschiedene Ziele verfolgt. Das häufigste ist es, durch Spam und Werbung auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Auch die Gewinnung von Daten steht oft ganz oben auf der Liste. Wenn man so will, sind das noch die harmloseren Anrufe. Durch andere wird nämlich versucht, Personen in eine Kostenfalle zu locken. Auch die Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Gewinnspiele stellt einen der häufigsten Ziele hinter Spam-Anrufen dar. Es gibt viele unterschiedliche Spam-Nummern, welche im Dezember 2022 besonders aktiv sind.

+49 069244375048: Kostenfalle

+49 01635844545: Gewinnspiel

+49 015210923002: Kostenfalle

+49 022165088561: Spam

+49 040655890700: Spam

+49 01784133177: Gewinnspiel

+49 01637875622: Gewinnspiel

+49 04029999112: Andere

+49 01631672226: Gewinnspiel

+49 021198709935: Andere

Spam-Anrufe blockieren: So funktioniert es

Wer Geduld und einen langen Atem hat, der kann Spam-Anrufe einfach ignorieren. Es gibt aber auch Möglichkeiten die Anrufe zu verhindern. Dafür sollte man zunächst den Ursprung der Nummer herausfinden, was durch eine schnelle Internet-Recherche gelingen kann. Wer hinter den Anrufen steckt, kann oftmals herausgefunden werden, wenn die Nummer in eine Suchmaschine eingetippt wird.

Fragwürdige Telefonnummern lassen sich in der Folge an den meisten Smartphones schnell und einfach blockieren. Auch bei Routern ist das schnell gemacht. Der Haken: Viele Call-Center rufen immer wieder mit unterschiedlichen Nummern an. Wenn die Firmen mit unterschiedlichen Telefonnummern anrufen, müssen dies ein die Liste der blockierten Anschlüsse aufgenommen werden.

