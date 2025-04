Fünf Todesopfer bei Minenunglück in Spanien

Bei einem Unglück im Bergwerk Cerredo in der asturischen Stadt Degaña sind am Montag nach Angaben der Guardia Civil mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und vier verletzt worden. Zunächst berichtete die Regionalzeitung La Nueva España.

Die Explosion einer Maschine, die auf der dritten Sohle des Kohlebergwerks im Südwesten der Gemeinde in Betrieb war, habe sich um 9.40 Uhr ereignet und bei den umstehenden Personen Verbrennungen und Verletzungen verursacht. Das berichtet der staatliche TV-Sender RTVE.

Nach Angaben des Sprechers der Regierung des Fürstentums, Guillermo Peláez, führten die Arbeiter diese Arbeiten im Rahmen einer Abbaugenehmigung für eine mögliche Nutzung des Minerals zur Herstellung von Graphit durch.

Mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht

Die Regierungsdelegation von Asturien verfolgt den Unfall „mit Besorgnis“ und teilte über ihren X-Account mit, dass „die Feuerwehr von Asturien, die Grubenrettungsbrigade von Hunosa und die Guardia Civil bereits in der Region im Einsatz sind“.

Nach Angaben des örtlichen medizinischen Notfalldienstes (SAMU) wurden zwei der Verletzten in das Gesundheitszentrum Villablino in León und von dort in die entsprechenden Krankenhäuser gebracht, einer mit einem Rettungshubschrauber aus der Nachbargemeinde und der andere mit einem Krankenwagen in die Krankenhäuser von Ponferrada und die Universitätsklinik von León. Der dritte Verletzte wurde mit einem Notarztwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez drückte den Verletzten und den Angehörigen der Todesopfer in einem X-Post sein Mitgefühl aus. Regionalregierungschef Adrián Barbón rief eine zweitägige Trauer in der Autonomen Gemeinschaft von Asturien aus. (mit dpa)