Auch Deutschland betroffen: illegaler Handel von Pferdefleisch aufgedeckt

In Spanien wurde ein illegales Netzwerk gesprengt, welches gesundheitsschädliches Pferdefleisch verkauft haben soll. Der Handel betrifft auch Deutschland.

Der Handel mit potenziell gesundheitsschädlichem Pferdefleisch als Geschäftsidee: In Spanien wurde ein kriminelles Netzwerk ausgehoben. Dafür hat die europäische Polizeibehörde gemeinsam mit der spanischen Polizei gesorgt. Das Pferdefleisch soll von Spanien aus in zahlreiche EU-Länder verkauft worden sein. Auch nach Deutschland.

Illegaler Pferdefleisch-Handel aufgedeckt – auch Deutschland betroffen

Die Ermittlungen führten nun zur Festnahme von 41 Tatverdächtigen. Sechs davon sollen in Belgien festgesetzt worden sein. Das teilte Europol am Donnerstag in Den Haag mit. Bei Durchsuchungen wurde in Spanien außerdem eine halbe Tonne Pferdefleisch entdeckt, welches nicht zum Verzehr geeignet gewesen sei.

Zuvor hatten Einsatzkräfte der spanischen Guardia Civil mehrere geheime Stallanlagen gestürmt und dabei 80 verwahrloste Pferde entdeckt. Sie sollen unter unterschiedlichen Krankheiten gelitten haben.

Laut Europol sind sechs Unternehmen an dem Verkauf des Pferdefleischs beteiligt gewesen. Das kriminelle Netzwerk soll seit 2019 aktiv sein. Die Festnahmen und Razzien seien schon "vor einigen Monaten" erfolgt. Nähere Einzelheiten nannte Europol zunächst nicht.

Pferdefleisch-Netzwerk machte Profite in Millionenhöhe

Den Festgenommenen werden nun Geldwäsche, Urkundenfälschung und Lebensmittelbetrug vorgeworfen. Unter ihnen befinden sich auch Bosse und Veterinäre des Netzwerks. Um die eigentliche Herkunft des Fleischs zu verdecken, wurden Verkaufsdokumente gefälscht. Die Pferde sollen aus ganz Spanien gekommen sein. Das Netzwerk kaufte sie offenbar für maximal 100 Euro auf. Das Fleisch wurde dann nach Deutschland, Italien, Spanien und Belgien verkauft. Europol spricht von Profiten in Millionenhöhe.

In Deutschland wurde jüngst ein brisanter Fall öffentlich, der mit Hähnchenfleisch zu tun hat. Vor rund zwei Wochen hatten 150 Ermittlerinnen und Ermittler mehr als 20 Objekte durchsucht. Im Verdacht stehen zwei Geflügelschlachtbetriebe in Bayern und Baden-Württemberg. Sie sollen mutmaßlich falsche Biohähnchen verkaufen.