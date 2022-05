Spanisches Königshaus

21:27 Uhr

Medienbericht: Spaniens König will wohl im Exil lebenden Vater Juan Carlos treffen

Der spanische König Felipe will sich angeblich in Madrid mit seinem Vater, Altkönig Juan Carlos, treffen. Dieser lebt seit 2020 im Exil in Abu Dhabi.

Von Tiana Zoric