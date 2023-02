Kommt Hells-Angels-Rocker Frank Hanebuth im Prozess glimpflich davon?

Der Prozess gegen den Hells-Angels-Rocker in Madrid geht seinem Ende entgegen. Warum es für Hanebuth bislang gar nicht schlecht gelaufen ist.

Im spektakulären Prozess um Deutschlands berühmtesten Hells-Angels-Rocker Frank Hanebuth heißt es nun: warten auf das Urteil. Es könnte in einigen Wochen oder Monaten verkündet werden. Der Prozess in Spanien lief bislang nicht schlecht für ihn. Aus seiner Sicht ist er ohnehin alles andere als ein "Höllenengel". Auf Mallorca jedenfalls habe er nur ein paar Mal Urlaub gemacht. In einem kleinen, abgelegenen Ferienappartement im Landesinneren. Ganz friedlich und ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Mit einer Hells-Angels-Rockergruppe, die auf Mallorca kriminelle Geschäfte betrieben haben soll, habe er nichts zu tun gehabt. So lässt sich seine Aussage im Madrider Prozess zusammenfassen.

Staatsanwalt José Grinda sieht das entschieden anders. Nach zehn Verhandlungstagen vor dem Nationalen Gerichtshof hält er es für bewiesen, dass Hanebuth zwischen 2009 und 2013 die Fäden einer Hells-Angels-Gruppe gezogen hat, die an Mallorcas "Ballermann"-Partymeile Playa de Palma das Drogen- und Prostitutionsgeschäft kontrollieren wollte. Zusammen mit Hanebuth sitzen deswegen seit dem 23. Januar 49 mutmaßliche Hells-Angels-Mitglieder und -Helfer auf der Anklagebank – viele Deutsche, aber auch einige Spanier und Türken.

Der Ankläger forderte für den Hells-Angels-Rocker Hanebuth zwölf Jahre Haft

Ankläger Grinda forderte in seinem Schlussplädoyer kürzlich allein für den 58 Jahre alten Hanebuth zwölf Jahre Haft wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Drohungen und illegalem Waffenbesitz. Hanebuths Verteidigerin Ana Madera plädierte auf Freispruch. "Es gibt keine ernsthaften Beweise", sagte sie. Zwei Jahre saß Hanebuth nach seiner Festnahme auf Mallorca im Juli 2013 in U-Haft, dann kam er gegen eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro frei.

Nach Meinung der Ermittler hatte Hanebuth, der bis 2012 Boss der Hells Angels in Hannover war, seine Geschäfte aus seiner deutschen Heimatstadt nach Mallorca verlagert, weil ihm damals der Boden in Deutschland zu heiß geworden sei. Diese Vermutung teilte man auch im Landeskriminalamt Niedersachsen, das mit Spaniens Polizei kooperierte.

Hanebuth hatte im Juni 2012, als der Druck auf seine "Höllenengel" immer größer wurde, die Auflösung des Hells-Angels-Vereins in Hannover verkündet. Kurz zuvor hatte die deutsche Polizei sein Anwesen in Hannover gestürmt. Ausreichendes Material für eine Anklage wurde nicht gefunden. Der kahlköpfige Zwei-Meter-Mann Hanebuth und die Hells Angels wurden mit Organisierter Kriminalität, Prostitution, Erpressung, Gewalt und Rocker-Kriegen in Verbindung gebracht. Auf Mallorca soll der frühere Profi-Boxer, der in Deutschland wegen Körperverletzung vorbestraft ist, dann in ähnliche Geschäfte verwickelt gewesen sein.

Vor dem Strafgericht in Madrid äußerte sich Hanebuth nicht zu den Vorwürfen. "Ich antworte nur auf Fragen meiner Anwältin", sagte er. Seine Rechtsanwältin ersparte ihm ein unangenehmes Verhör. Aber sie fragte ihn, wie oft er im fraglichen Zeitraum auf Mallorca gewesen sei: "Ich bin jedes Mal in den Sommerferien da gewesen", antwortete Hanebuth. Wo er auf Mallorca gewohnt habe? "Ich hatte so ein kleines Appartement."

Das "kleine" Appartement befand sich innerhalb eines riesigen Anwesens im Mallorca-Ort Lloret de Vistalegre. Dort war Hanebuth im Sommer 2013 nach einem spektakulären Polizeieinsatz festgenommen worden. Laut Anklage hatten er und ein Vertrauter über Strohmänner das Anwesen für 2,5 Millionen Euro erworben – Geld aus kriminellen Aktivitäten, vermutet der Staatsanwalt. Hanebuth bestritt dies. "Ich besitze kein Eigentum auf Mallorca."

Was er beruflich mache? "Ich berate mehrere Gesellschaften, hatte eine Security-Firma und habe viel Gastronomie."“ An seinem Wohnort Hannover betreibt er zum Beispiel heute den Disco-Klub "Sansibar". Seine "Höllenengel" kontrollierten viele Jahre lang mit harter Hand Hannovers Rotlichtviertel. Doch von kriminellen Aktivitäten der Hells Angels könne keine Rede sein, sagte Hanebuth, als ihm Richterin Teresa Palacios vor der Urteilsberatung Gelegenheit zu einem "letzten Wort" gab: "Wir sind keine kriminelle Vereinigung", sagte er. Zu Prozessbeginn lehnte er eine gütliche Einigung mit der Staatsanwaltschaft ab. Diese hatte alle Angeklagten einen Strafrabatt angeboten, wenn sie sich schuldig bekennen. 35 Beschuldigte gingen auf den Deal ein und werden voraussichtlich nur zu Geld- und nicht zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Kann Hanebuths Strategie vor Gericht in Spanien wirklich aufgehen?

Ob Hanebuths Strategie, alle Vorwürfe abzustreiten und jegliche Zusammenarbeit mit dem Staatsanwalt abzulehnen, aufgeht, wird man sehen. Auf seiner Seite hat Hanebuth einen Faktor, der ihm helfen könnte, wieder einmal glimpflich davonzukommen – die Zeit. Die Anklageerhebung dauerte seit Hanebuths Festnahme 2013 nämlich nahezu zehn Jahre, was auch für Spaniens chronisch überlastete Justiz skandalös lang ist. Manche Zeugen waren nicht mehr auffindbar oder konnten sich kaum noch erinnern. Keine gute Basis für einen soliden Schuldspruch. Und möglicherweise für Hanebuths Verteidigung ein Grund, eine Verurteilung anzufechten.