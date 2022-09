Unwetter in Spanien – Baby tödlich von riesigen Hagelkörnern getroffen

In Spanien hat ein Unwetter neben zahlreichen Verletzten auch einen Todesfall gefördert. Ein Baby wurde von riesigen Hagelkörnern getroffen. In der Region Katalonien könnte es nun zu weiteren Unwettern kommen.

Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle: Katalonien wurde von einem schweren Unwetter heimgesucht. In einer Region in Nordspanien ist bei diesem ein 20 Monate altes Baby ums Leben gekommen. Laut der Stadtverwaltung des Ortes La Bisbal d’Empordà wurde das Kleinkind von einem der riesigen Hagelkörner am Kopf getroffen. Rettungsversuche im Krankenhaus blieben in der Folge ohne Erfolg.

Schweres Unwetter in Spanien: 50 Personen in Katalonien verletzt

Neben dem dramatischen Todesfall wurden von dem Unwetter 50 Personen in Katalonien verletzt. Die Zahl könnte noch weiter ansteigen. Außerdem wurden zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, konnte am Donnerstagmorgen noch nicht beziffert werden.

Augenzeugen berichten, dass die Hagelkörner teilweise die Größe von Tennisbällen angenommen hatten. Auf Bildern sind unter anderem Autos mit zerschlagenen Windschutzscheiben zu sehen. In der Region könnte es in den kommenden Tagen zu weiteren schweren Unwettern kommen, wie mehrere Wetterdienste nahelegen.

