Spanien will Rauchverbot unter freiem Himmel massiv ausweiten

Spanien zieht die Daumenschrauben für Raucher deutlich an: Die Mitte-links-Regierung unter dem sozialdemokratischen Premier Pedro Sánchez hat ein neues Anti-Tabak-Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem das Rauchen künftig an vielen Orten unter freiem Himmel verboten werden soll. Geplant ist unter anderem ein totales Rauchverbot auf gastronomischen Terrassen von Bars, Cafeterias und Restaurants, an Außenpools von Hotels und Ferienanlagen, in öffentlichen Freibädern oder Konzerten sowie in Fußballstadien oder auch an Bus- und Bahnhaltestellen.

Gesundheitsministerin Mónica García sieht das Gesetz, das noch vom Parlament abgesegnet werden muss, als Meilenstein. „Jeder Raum, den wir dem Rauch abringen, ist ein Raum, den wir der Gesundheit und dem Leben zurückgeben“, sagt sie. „Es geht darum, das Recht der Bevölkerung zu schützen, nicht ungewollt dem Rauch ausgesetzt zu sein.“ Spanien werde mit der Reform zu den Vorreitern in Europa gehören.

Die Liste der künftig qualmfreien Orte wird immer länger

Bereits seit 2005 gilt in Spanien ein striktes Rauchverbot für Arbeitsstätten, Verwaltungsbauten und für andere öffentlich zugängliche Gebäude sowie in öffentlichen Transportmitteln. 2010 wurde der blaue Dunst dann auch in Innenräumen der Gastronomie sowie in Bahn- und Flughäfen untersagt.

Nun also soll die Liste der qualmfreien Orte noch sehr viel länger werden. Selbst innerhalb eines 15-Meter-Radius um die Eingänge von öffentlichen Gebäuden, Museen, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Gesundheitszentren, Sportstätten und Kinderfreizeitflächen darf künftig nicht mehr geraucht werden. Zudem wird Rauchen in Arbeitsfahrzeugen untersagt – wie Bau- oder Transportfahrzeugen oder Lkws. Mehr noch: Die Regierung will Minderjährigen das Rauchen in der Öffentlichkeit ganz verbieten.

Ein entscheidender Punkt ist, dass die neuen Regeln nicht nur für traditionelle Zigaretten gelten sollen. E-Zigaretten und Tabakerhitzer werden ihnen gleichgestellt. Damit folgt Spanien den Empfehlungen der EU und internationalen Erfahrungen. Meinungsumfragen zufolge begrüßt die große Mehrheit der in Spanien lebenden Bevölkerung die geplante Verschärfung der Tabaknormen.

„Besorgniserregender Anstieg des Rauchens unter Jugendlichen“

Die Zahl der Raucher ist dort in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken. Nach neuen Studien qualmen noch etwa 15 bis 20 Prozent der spanischen Bevölkerung regelmäßig. Hintergrund der Reform ist die weiterhin hohe Zahl an Tabaktoten. Nach Angaben der Spanischen Gesellschaft für Epidemiologie gibt es rund acht Millionen Raucher. Jedes Jahr sterben zwischen 50.000 und 60.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

Die Verschärfung des Anti-Tabak-Gesetzes stößt bei Ärzten und Gesundheitsorganisationen auf breite Zustimmung. Einigen medizinischen Verbänden ist die Reform jedoch nicht ehrgeizig genug. Der spanische Forschungsverband für Lungenkrebs warnt: „Lungenkrebs ist eine der größten sozialen Geißeln Spaniens. 85 Prozent aller Fälle sind auf das Rauchen zurückzuführen.“ Kritisch sieht der Verband zudem, dass die Regierung darauf verzichtet hat, die Tabaksteuern zu erhöhen. „Wir beobachten einen besorgniserregenden Anstieg des Rauchens unter Jugendlichen, besonders bei jungen Frauen. Ein höherer Preis wäre hier entscheidend“, sagen die Krebsforscher.

Seit Jahren wird zudem über ein generelles Rauchverbot an den Stränden diskutiert

Auch die Forderung nach neutralen Zigarettenpackungen wurde zunächst nicht in die Reform aufgenommen. Neutrale Verpackungen gelten als eine wirksame Maßnahme zur Tabakkontrolle. Warum? Die Verpackungen sind die letzte große Werbefläche der Tabakindustrie, um mit Logos, Farben und Designs um Kunden zu werben. Zudem treten auf neutralen Packungen Schockbilder und Gesundheitswarnungen stärker hervor. In Ländern, in denen diese eingeführt wurden, wie etwa in Australien, sank der Tabakkonsum spürbar. Kritik an der Ausweitung des Rauchverbots kommt vor allem aus der Gastronomie, die mit finanziellen Einbußen rechnet.

Seit Jahren wird in Spanien daneben über ein generelles Rauchverbot an den Stränden diskutiert. Diese sind von dem geplanten staatlichen Anti-Tabak-Gesetz nicht betroffen, weil dort die Gemeinden für Gesundheitsschutz und Hygiene zuständig sind. Doch faktisch wird es auch dort für Raucher enger. Denn immer mehr Rathäuser erklären ihre Playas zu Nichtraucherzonen. Inzwischen gibt es in Spanien bereits mehr als 800 Badebuchten, die als „Rauchfreie und gesunde Strände” gekennzeichnet sind. Allein auf den balearischen Inseln mit Mallorca darf inzwischen an 53 Stränden nicht mehr gequalmt werden. Dies dient auch dem Schutz der Umwelt: In den Zigarettenfiltern lagern sich Giftstoffe wie Nikotin, Schwermetalle oder Teer ab. Gelangen sie ins Meer, können sie Fische und Vögel schädigen.