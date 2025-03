Deutscher auf Mallorca mit elf Messerstichen getötet: 28-Jähriger bekennt sich schuldig

Erst vor wenigen Tagen ist das Urteil im Fall eines getöteten deutschen Touristen gefällt worden. Ein 20-Jähriger wurde entführt und im Anschluss aus einem fahrenden Van geworfen. Dabei wurde er von einem Fahrzeug überrollt, das nicht mehr bremsen konnte und starb am Unfallort. Aktuell wurde ein Fall abgeschlossen, in dem es sich bei Opfer und Täter (28) um auf Mallorca lebende Deutsche handeln soll und der eine den anderen mutmaßlich im Oktober 2023 ermordet hat. Direkt nach dem Prozessauftakt soll der Angeklagte gestanden haben und wurde nun vor Gericht verurteilt. Was genau vorgefallen ist und welche Strafe verhängt wurde, erfahren Sie hier.

Deutscher auf Mallorca erstochen: Was passierte vor Gericht?

Ende März 2025 begann in Palma de Mallorca der Prozess um einen Deutschen, der einen anderen Deutschen im Oktober 2023 erstochen haben soll. Direkt zum Prozessauftakt habe der Angeklagte sich schuldig bekannt. Laut der Mallorca Zeitung handle es sich dabei um eine Art Deal. Laut der Anklage sollte der Angeklagte die Höchststrafe bekommen, also 25 Jahre Haft. Durch das Bekennen beschleunigt sich der Prozess nun erheblich und die Strafe wurde vermindert.

Es wurde bereits ein Urteil gesprochen: Der Deutsche, der sich schuldig bekannt hat, einen anderen Deutschen erstochen zu haben, bekam eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Zusätzlich soll er der Familie laut Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel eine hohe Entschädigungssumme zahlen: 200.000 Euro für beide seiner Kinder und 100.000 Euro für seine Ehefrau, insgesamt also eine halbe Million Euro.

Deutscher auf Mallorca erstochen: Was ist in der Tatnacht vorgefallen?

Laut Spiegel soll es im Oktober 2023 zum Streit zwischen dem Angeklagten und dem Opfer gekommen sein. Daraufhin habe der Angeklagte elfmal auf das 33-jährige Opfer mit einem Messer eingestochen, bis es schmerzhaft vor Ort daran verstarb. Laut Mallorca-Zeitung kannten sich die beiden: Der Angeklagte soll zeitweise für das Opfer in seinem Restaurant gearbeitet haben. Gerüchte besagten, das Opfer habe dem Täter Geld geschuldet, das ist aber nicht bestätigt.

