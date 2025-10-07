Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid

Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Einer der Männer habe schwere Verletzungen an einem Bein erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte in der spanischen Hauptstadt. Zwei Männer seien nur leicht verletzt worden. Fünf weitere Arbeiter galten den Berichten zufolge als vermisst.

Der Einsturz des sechsstöckigen Hauses ereignete sich demnach kurz nach 13.00 Uhr unweit des Opernplatzes. Das Gebäude, das sich seit längerer Zeit im Umbau befand und als verlassen galt, sei teilweise eingestürzt, hieß es. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und dichtem Staub. «Man konnte plötzlich nichts mehr sehen», sagte ein Mann namens José, der in einer nahegelegenen Bar arbeitet, im Gespräch mit RTVE.

Elf Einheiten der Feuerwehr Madrids waren den Medienberichten zufolge am Unglücksort im Einsatz, um die Trümmer zu sichern, weitere Einstürze zu vermeiden und nach möglichen Verschütteten zu suchen. Dabei würden auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt, hieß es. Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung weiträumig ab.