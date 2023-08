Warum Heizung putzen Geld spart

Heizungen sollten regemäßig gereinigt werden, denn das spart beim Heizen jede Menge Geld. Alle Informationen dazu, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.

Wer Heizkosten sparen möchte, sollte nicht nur auf das Thermostat achten, sondern auch den Putzlappen in die Hand nehmen. Denn was viele nicht wissen: Heizung reinigen spart ordentlich Energie und damit auch Geld. Wie viel genau da ist und wie Sie die Heizung am besten von Staub und Schmutz befreien, erfahren Sie im Artikel.

Was bringt es, Heizkörper zu reinigen?

Staub setzt sich in jeder noch so kleinen Ecke fest. Störend wirkt er nur, wenn man ihn sieht. Daher vergessen viele, ab und an auch mal die Heizkörper zu reinigen. Dabei ist das sehr wichtig, denn Staub, der sich über Monate und Jahre in der Heizung angesammelt hat bildet eine Isolationsschicht und vermindert die Heizleistung deutlich – genauer gesagt um bis zu 30 Prozent. Im schlimmsten Fall kann sich der Schmutz einbrennen und so die Heizleistung nicht nur temporär, sondern dauerhaft verringern. Dadurch müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr heizen als sie eigentlich müssten. Die Gaspreisbremse soll Verbaucherinnen und Verbrauchern eine deutliche Entlastung sein.

Außerdem kann so das Raumklima verbessert werden, denn die thermische Luftbewegung verteilt den Staub – zusammen mit den darin enthaltenen Milben – immer wieder im gesamten Raum. Für Allergiker kann das problematisch werden, aber auch für alle anderen ist es nicht ratsam, diesen Feinstaub ständig einzuatmen.

Wie bekomme ich Heizkörper sauber?

Es gibt zwei Arten von Heizungen, die unterschiedlich gereinigt werden müssen: Rippenheizungen und Plattenheizungen. Bei Rippenheizungen ist es einfacher, da diese einfach mit einem feuchten Lappen von der Staubschicht befreit werden können. Bei Plattenheizungen ist der Prozess etwas schwieriger.

So sollten Plattenheizungen gereinigt werden:

Heizkörper ausschalten und abkühlen lassen

ausschalten und abkühlen lassen Heizkörper freiräumen

freiräumen Lappen oder Zeitungspapier unter den Heizkörper legen, damit der herabfallende Schmutz aufgefangen wird

legen, damit der herabfallende Schmutz aufgefangen wird Abdeckung des Heizkörpers entfernen

entfernen Mit dem Staubsauger lose Schmutzpartikel entfernen. Auch ein Föhn kann hilfreich sein, den Schmutz herauszublasen.

Mit einer speziellen Heizkörperbürste durch die einzelnen Zwischenräume gehen

Bei hartnäckigen Verschmutzungen eignet sich besonders gut ein Dampfreiniger. Möglich ist aber auch, die Heizkörperbürste in Wasser mit flüssigem Reinigungsmittel zu tauchen und die Verschmutzungen so zu lösen.

Bürste auswaschen, in klares Wasser tauchen und so das Putzmittel wieder entfernen

Heizkörper trocknen lassen

Übrigens: Ab 2024 gelten bei Heizungen neue Regeln. Wer seine Ölheizung austauschen möchte, dem stehen einige Alternativen zur Auswahl.