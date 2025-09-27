Thomas Spies ist neuer Vorsitzender der nordhessischen SPD

Der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies ist zum neuen Vorsitzenden der nordhessischen SPD gewählt worden. Auf einem Bezirksparteitag in Baunatal bekam der 63-Jährige 88,3 Prozent der Stimmen, wie ein Sprecher der Partei mitteilte. Spies war bisher als stellvertretender Bezirksvorsitzender im Amt.

Er folgt auf Hessens Kulturminister Timon Gremmels, der nach sechs Jahren im Amt nicht mehr um den Vorsitz des SPD-Bezirks Hessen-Nord kandidierte. Gremmels hatte zuvor erklärt, er wolle sich auf seine Arbeit als Minister und seine neue Aufgabe an der Spitze des bundesweiten SPD-Kulturforums konzentrieren.

Spies stimmte die Partei auf die im März 2026 bevorstehenden Kommunalwahlen ein: «Ich trete dafür an, die SPD wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört, an die Spitze in ganz Nordhessen. Nordhessen ist die Herzkammer der SPD.»

Gremmels ist den Angaben der Partei vom Vorstand der Bundes-SPD zum Vorsitzenden des deutschlandweiten Kulturforums der Partei berufen worden. Er übernimmt diese Funktion demnach zusammen mit der Kulturministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin.